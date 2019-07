Start frei für die erste Murmel

Lüneburg.. Gespannt warten alle am Ziel. Erst vor wenigen Sekunden hat Björn Hollaender das Startsignal gegeben. Omar und die anderen Kinder haben das Klebeband schon griffbereit, um mögliche Fehler in der Bahn direkt beheben zu können. Aber da kommt sie schon: Die erste Murmel rast mit hoher Geschwindigkeit auf den Looping zu und ist danach direkt auf der Zielgeraden. Die Arbeit hat sich gelohnt, die Murmelbahn im gläsernen Solespeicher des Salzmuseums in Lüneburg funktioniert einwandfrei!

Im Zuge des generationsübergreifenden Projektes „Kreativ Labor: Blitzschnell und Kugelrund – Wir bauen eine Murmelbahn“ hat eine Gruppe von Kindern und Erwachsenen in den vergangenen Tagen eine Murmelbahn konstruiert. Nach fünf Tagen basteln, tüfteln und kleben war nun die Zeit reif für den ersten Probelauf. Der ganze Solespeicher hat sich in eine beeindruckende Murmelbahn verwandelt.

Letzter Check durch Omar – die Kinder des Projektes „Kreativ Labor“ kleben und basteln akribisch an ihrer Murmelbahn.

Foto: Alicia Klawitter

Überall im Raum sind dicke Röhren aus Pappe mit Klebeband befestigt. Die Konstruktion zieht sich über zwei Etagen verlaufen. Als Halterung dienen Kartons, Deckenbalken und sogar Bierzeltgarnituren. Die Kinder haben ihrer Fantasie freien Lauf gelassen und so sind in der Murmelbahn kleine Hindernisse, Loopings und sogar Kreuzungen eingebaut. Verziert wurde das Konstrukt mit Zeichnungen und Sprüchen. Bis eine Murmel vom Start im Erdgeschoss bis zum Ziel im Keller gerollt ist, dauert es eine ganze Weile. Über 50 Meter ist die Murmelbahn lang.

Der neunjährige Omar Ashour blickt stolz auf das Werk der zurückliegenden Tage. Gemeinsam mit seiner Schwester hat er an dem Projekt teilgenommen. „Wir konnten in diesem Jahr nicht in den Urlaub fahren, weil meine Mama schwanger ist. Dann hat meine Schwester mich mit hierher genommen und wir haben zusammen an der Murmelbahn gebaut. Besonders gut gefällt mir, das sie über zwei Etagen geht“, sagt er.

Neben Omar, haben noch viele weitere Kinder an der Murmelbahn gebastelt. Gebaut wurde in einzelnen Abschnitten. Jedes Kind hat nach seinen eigenen Vorstellungen eine Station konstruiert. Zum Schluss wurden alle individuellen Murmelstrecken zusammengefügt und es entstand eine große Bahn, die ein wenig an das Tunnelsystem eines Hamsters erinnert.

Die erste Murmel rollt vom Erdgeschoss in den Keller des Solespeichers.

Foto: Alicia Klawitter

Unterstützt wurden die Kinder beim Bau der Murmelstrecke unter anderem von Klaus Riecken, der ehrenamtlicher Helfer des Salzmuseums ist. „Mir hat das Projekt und die Arbeit mit den Kindern sehr viel Spaß gemacht. So eine Murmelbahn lässt sich ja auch nur bauen, wenn man als Team zusammenarbeitet. Das hat klasse funktioniert.“ So sieht es auch der Motion-Designer Björn Hollaender, der das Murmelbahn–Projekt mit organisiert hat.

Hollaender kennt auch den Zusammenhang zwischen der Murmelbahn und dem Salzmuseum „Die Murmelbahn erinnert an die Aussolung, also Salzgewinnung im Mittelalter. Damals wurde das Salz zusammen mit Wasser durch ein komplexes Leitungssystem befördert.“ Genauso wie die Salzbrühe im Mittelalter, laufen jetzt die kleinen Glaskugeln durch die Murmelbahn. Als Geschäftsführer einer Trickfilmschule, begleitete Hollaender den Bau der Murmelbahn die ganze Woche über mit der Kamera. Der fertige Film, soll alle Kinder und Erwachsene an diese kreative Woche erinnern. Unterstützt wurde das Projekt durch eine Kooperation mit der Volkshochschule Region Lüneburg im Rahmen von „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Salz – Grundlage des Reichtums

Lüneburgs Geschichte ist eng mit dem Salzabbau verbunden. Bis 1980 noch wurde in der Stadt Salz gewonnen. Gern auch „weißes Gold“ genannt bildete die Salzgewinnung für Lüneburg die Grundlage von Wohlstand und Macht.

Das Salzmuseum widmet sich ganz diesem Aspekt der Stadtgeschichte. Die Besucher erfahren auf entspannte Weise und unter Einsatz moderner Medien viele Fakten über den Salzabbau und die früheren Handelsbeziehungen Lüneburgs. Daneben gibt es immer wieder Sonderausstellungen. Zurzeit stehen die 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts im Mittelpunkt. Das Museum hat täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet und befindet sich in der Sülfmeisterstraße 1 in Lüneburg.