Moisburg. „Musik lügt nicht. Wenn auf dieser Welt etwas verändert werden soll, kann das nur durch Musik passieren“, sagte der US-amerikanische Gitarren-Virtuose Jimi Hendrix, und sein nicht minder begabter Piano-Kollege Billy Joel ergänzte: „Musik ist Heilung. Sie ist ein explosiver Ausdruck von Menschlichkeit. Etwas, das uns alle berührt. Egal wo wir herkommen, jeder liebt Musik.“

In Zeiten, in denen Lügner das Vertrauen der Massen stehlen und Menschlichkeit zu einem Schimpfwort machen, ist es höchste Zeit, sich auf etwas zu besinnen, was Menschen schon immer friedlich zusammengebracht und verbunden hat. Was glücklich macht und Freude schafft und gleichzeitig der schönste Ausdruck von Meinungsfreiheit und kultureller Vielfalt ist: Musik!

Das Programm vereint Klassik, Gospel, Folk und Blues

Der Kulturpunkt Moisburg hat sich in diesem Jahr mehr intuitiv als bewusst diesen Schwerpunkt des Jahresprogramms gesetzt. Acht von elf Veranstaltungen präsentieren eine fantastische Auswahl der unterschiedlichsten Musikrichtungen. Von Klassik über Gospel über Folk, Blues und Rock bis zu launigem Funky-Pop ist die gesamte Bandbreite der „Good Vibrations“ vertreten.

Darüber hinaus gilt es, ferne Länder und kleine Welten zu erkunden, sowie den Politikern aller Couleur auf die Finger zu schauen. Lokale, nationale und Internationale Künstler sind auf dem Weg, die gute Moisburger Gastfreundschaft und das stets interessierte und begeisterungsfähige Publikum kennenzulernen.

What a good day Blues mit Carvin Jones und Band, Amtshaus, Sonntag, 16. Februar, 19.30 Uhr

Kilkenny Band, Amtshaus, Sonnabend, 21. März, 19.30 Uhr

Syrien – Erinnerungen an ein Land ohne Krieg, Vortrag von Lutz Jäkel, Amtshaus, Sonntag, 5. April, 17 Uhr

31. Töpfermarkt rund ums Amtshaus, Sonnabend/Sonntag, 9./10. Mai, Eintritt frei

Eddi Hüneke und der Typ im blauen T-Shirt Amtshaus, Sonntag, 7. Juni, 17 Uhr

Schichtwechsel – Rock mit Feinripp aus Wilhelmsburg , Schützenhaus Moisburg, Sonnabend, 18. Juli, 19.30 Uhr

No Lobby is perfect Kabarett m. Anni Hartmann, Amtshaus, Sonntag, 18. Oktober, 17 Uhr

8 Strings On Fire, Violin-Duo, Amtshaus, Sonntag, 22. November, 19.30 Uhr

Eine Reise in die kleine Welt Marionettentheater mit Thomas Zürn, Amtshaus, Sonntag, 6. Dezember, 14.30 Uhr, 6 Euro, Kinder 3 Euro

Karten kosten, wenn nicht anderes angegeben, 12 Euro im Vorverkauf (Bäckerei Johannsen, Moisburg, Tel. 04165/6170, Die Blumenwerkstatt, Hollenstedt, Tel. 04165/80535, Angelika Fröhning, Tel. 0175/2219147), Abendkasse 14 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen die Hälfte, Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt.