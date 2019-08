Moisburg feiert sein Dorffest

Die Soultastix sind in der Region bereits durch das Buxtehuder Altstadtfest bekannt

Moisburg .. Am kommenden Sonntag 18. August, wird in Moisburg gefeiert – dabei feiert zumindest der Verein Kulturpunkt Moisburg schon das ganze Jahr – nämlich sein zehnjähriges Bestehen. Deswegen steht das Moisburger Dorffest, ebenfalls organisiert vom Kulturpunkt, auch ganz im Zeichen des Dankes an das Publikum für seine zehnjährige Treue.