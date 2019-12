Buxtehude. Profi mit 19 Jahren. Training jeden Abend in der Woche eineinhalb oder auch zwei Stunden. Vormittags Kraft- und Wurfübungen. Zusammen acht bis zehn Einheiten pro Woche. Paulina Golla will an die Spitze im deutschen Frauenhandball, „zu den Besten gehören“, wie sie sagt. Zum Anfang der Saison ist sie nach dem Aufstieg mit Mainz 05 in die deutsche Eliteliga zum BSV nach Buxtehude gewechselt. Dort soll sie als junge Spielerin eine erfolgreiche Zukunft des Vereins mit sichern. Ihre wirtschaftliche Lage sichert die Bundeswehr.

Paulina Golla ist Handball-Spielerin beim BSV und Sportsoldatin.

Foto: Rolf Zamponi

Seit 1. November und nach der Grundausbildung in Hannover ist die Einser-Abiturientin zunächst für elf Monate als eine von fünf Sportlern und Sportlerinnen beim Heer eingeschert. Ihr Wehrsold von netto gut 800 Euro und ein Zweijahresvertrag beim BSV reichen, um ihre Wohnung, das Autoleasing und den Lebensunterhalt zu bestreiten. „Ich komme gut klar und kann mein Leben als Profi genießen“, sagt sie bei einer Tasse Tee vor dem Training in der Halle Nord. Ihr Ziel ist hoch gesteckt: Sie will in die deutsche Nationalmannschaft.

Die Sportsoldatinnen werden individuell betreut

Ausgesucht für die Förderung hat sie der Deutsche Handballbund (DHB). „Sie kann sich jetzt vollständig auf den Sport konzentrieren“, sagt Maik Nowak, der Bundestrainer für die weibliche Jugend des DHB. Einmal im Monat trifft er sich mit den vier Sportsoldatinnen in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf. Von den Lehrgängen nehmen sie dann individuell ausgestaltete Pläne für das Training in ihren Vereinen mit. Die enge Betreuung soll den sportlichen Erfolg so sicher wie möglich machen. Gollas Chancen? „Na ja“, sagt Nowak, „wir sind ja 2017 auch schon zusammen U 17-Europameister geworden.“

Der Weg zur Bundeswehr ist ein wohlüberlegte Karriereschritt. Mit neun Jahren begann Golla Handball an ihrem Heimatort Eltville (Hessen) Handball zu spielen, mit 15 wechselte sie nach Mainz. Mit 17 sprach sie bei ihrem Trainer Thomas Zeitz vor, dass sie nun „den nächstren Schritt“ machen wolle. Zeitz ließ sie ziehen und vermittelte sie zum BSV und Dirk Leun. Der Verein und sein Trainer sind bekannt für ihre Ausbildung von jungen Talenten.

Den Sporttest musste sie nicht absolvieren

Von der Möglichkeit, sich als Sportsoldatin zu bewerben, hatte die Rückraumspielerin schon während ihrer Zeit in den U 17- und U 18-Nationalmannschaften gehört. Sie hatte zwar bis dahin keine Verbindungen zur Bundeswehr, allerdings hatte sie auch keine Vorbehalte. „Ich habe mich im November beim DHB um die Förderung beworben und die Nationaltrainer haben zugestimmt“, sagt die junge Frau, die am Heiligen Abend 19 Jahre alt geworden ist. Die Zusage kam im Juni. Die Bundeswehr musste dann aber auch noch zustimmen. Golla durchlief die Musterung, einen Computertest und eine medizinische Untersuchung. „Den Sporttest musste ich nicht absolvieren.“

Es folgte die auf vier Wochen verkürzte Grundausbildung mit Schießen, Grüßen und Marschieren. Seitdem weiß Golla auch, dass sie alle drei Monate befördert werden soll und bei den Mannschaftsdienstgraden bis zum Oberstabsgefreiten aufsteigen kann. Während der Grundausbildung war sie zwar in der Woche nicht in Buxtehude. „Wir konnten aber diese Zeit in die Phase der Frauen-Weltmeisterschaft legen, als die Bundesliga Pause hatte“, sagt Peter Prior. Der langjährige BSV-Handball-Manager hält die Berufswahl der jungen Spielerin so für „eine gute Lösung.“

Auch ihr Bruder Johannes ist Leistungssportler

Golla und ihre Bruder Johannes schließen als Leistungssportler an die Karriere ihres Vaters Peter an, der für Wiesbaden in der 2. Liga auflief. Johannes (22), der als Kreisläufer für Flensburg spielt, wurde von Bundestrainer Christian Prokop für die Handball-EM Anfang des Jahres nominiert. Der Handball hat damit die Geschwister über mehrere 100 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Ein weiter Weg für Besuche der Eltern. „Aber immerhin in dieselbe Richtung“, bemerkt Paulina trocken.

Für ihre Zukunft hat sie bereits klare Pläne. „Ich werde mich um ein zweites Jahr als Sportsoldatin bewerben. Darauf ist die Zeit für Handballer begrenzt.“ Schon im Sommer 2020 will sie zudem ein Fernstudium an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach aufnehmen. Die staatliche Fachhochschule bietet Studiengänge für Leistungssportler. Für sie soll es Internationales Management sein.

Gegen Blomberg wollen die Buxtehuder gewinnen

Aktuell steht jetzt aber erst einmal die Bundesliga-Partie gegen Blomberg an. Die Ostwestfalen haben bislang erst ein Spiel verloren, rangieren auf Platz drei in der Tabelle vor Buxtehude. „Ich freue mich schon auf die volle Halle. Zu Hause wollen wir in jedem Fall gewinnen“, sagt Golla, als sie an diesem Abend zum Training vorfährt.

Aus dem Kofferraum holt sie noch ein Päckchen mit selbstgebackenen Keksen für ihre Mannschaftskolleginnen. Als Handball-Profi bleibt nur wenig Zeit für Hobbys. Aber für ein Blech Kekse reicht sie aus.

Die Berufe der Spielerinnen

Die Spielerinnen der Bundesliga-Mannschaft des Buxtehuder Sportvereins (BSV) arbeiten oder studieren alle neben dem Training. Allein sechs junge Frauen sind Studenten. Zwei warten derzeit auf einen Studienplatz. Zwei arbeiten für den Verein: eine als Sportwissenschaftlerin, die andere absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).

Die weiteren Berufe sind vielfältig, es gibt eine Erzieherin, eine Assistentin der Geschäftsführung, eine Sparkassenangestellte, eine Mitarbeiterin in der Versicherungsbranche und eine studierte Kauffrau, die als Einkäuferin tätig ist. Paulina Golla ist nun die erste, die einen Freiwilligen Wehrdienst ableistet.