Buchholz. 300 Mal falzen. Erst die linke, dann die rechte Ecke. Jeder Handgriff muss sitzen. Schließlich sollen die neuen Infomappen mit dem selbstgestalteten Cover was hergeben, wenn sie im Sekretariat der IGS-Buchholz Verwendung finden. Viele Wochen haben die fünf Achtklässler an dem Produkt gearbeitet, dass sie jetzt für einen guten Zweck verkaufen wollen. Von der ersten Zeichnung über die Auswahl des Papiers, das Druckverfahren bis hin zum Stanzen haben die Schüler den gesamten Prozess der Herstellung erlebt. Begleitet wurden sie dabei vom Buchholzer Unternehmen Beisner Druck und der Buchholzer Zukunftswerkstatt. Die hat seit Schuljahresbeginn ihr Angebot zur Berufsorientierung mit weiteren Firmenkooperationen ausgeweitet. Ziel ist es, gemeinsam mit im Landkreis Harburg und im Umland ansässigen Unternehmen, die Schüler unter realistischen Bedingungen an Berufe aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) heranzuführen.

Werkstatt und örtliche Unternehmen arbeiten zusammen

„MINT-Berufsorientierung“ heißt das Projekt, bei dem Firmen, deren Schwerpunkte im mathematischen, naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich liegen, als Paten für Schüler der achten Klassen auftreten. Gefördert wird das Projekt vom Europäischen Sozialfonds (ESF). Den Jugendlichen wird dabei die Möglichkeit geboten, typische Tätigkeitsbereiche verschiedener MINT-Berufsrichtungen durch selbstständige Projektarbeit kennenzulernen. Gemeinsam mit erfahrenen ehrenamtlichen Praktikern beschäftigen sie sich sowohl in der Werkstatt als auch im Unternehmen selbst mit Gewässeranalysen, App-Entwicklung, Automation oder der Untersuchung von DNA. „Viele der Projekte finden in direkter Kooperation mit Ausbildungsunternehmen statt“, sagt Projektmitarbeiterin Imke Bluschke, die die Zusammenarbeit zwischen Zukunftswerkstatt und örtlichen Unternehmen koordiniert. Ziel sei es, den Schülern den Übergang zum Beruf zu erleichtern und ihnen ein klares Bild von ihrer künftigen Tätigkeit zu vermitteln.

Angebot an Oberschulen, Realschulen und Gesamtschulen

Das Angebot richtet sich insbesondere an Oberschulen, Realschulen und Integrierte Gesamtschulen des Landkreises Harburg und soll deren Berufsorientierungsprogramm sinnvoll ergänzen. „Teams von drei bis fünf Schülern wählen ein Projektthema aus“, sagt Projektleiterin Martina Haupt. „Anschließend führen sie ein Entwicklungsgespräch mit den Projektbegleitenden.“ Der Unterricht findet im Wechsel zwischen Schule, Zukunftswerkstatt und Unternehmen statt.

Bei den Tätigkeitsbereichen geht es zum Beispiel um Arbeiten im chemischen Labor oder in der elektronischen Werkstatt, um das Konstruieren und Entwerfen am Computer oder die Arbeit mit der Wärmebildkamera. Die entsprechenden technischen Voraussetzungen dafür bietet die Zukunftswerkstatt, die den Schülern zunächst die Grundlagen zum jeweiligen Projekt vermittelt. Anschließend erleben die Schüler in den Firmen, wozu diese Grundlagen eingesetzt werden können. Zu den teilnehmenden Firmen gehören unter anderem Claus Gödecke aus Undeloh, Kaiser Maschinenbau aus Toppenstedt, die Horst Busch Gruppe, -gdv Kuhn, akquinet eurofins und das Unternehmen Beisner Druck aus Buchholz, das gerade sein erstes gemeinsames Projekt mit den Schülern und der Zukunftswerkstatt abgeschlossen hat.

Schüler habe eine eigene Infomappe gedruckt

„Die Schüler haben bei uns eine eigene Infomappe hergestellt und den Prozess vom Layout bis zum fertigen Produkt begleitet“, sagt Ineke Kamps vom Marketing bei Beisner Druck. „Die theoretischen Grundlagen dafür haben sie in der Zukunftswerkstatt bekommen, die Technik haben sie bei uns kennengelernt.“ Trotz der spannenden Einblicke in die Komplexität verschiedener Maschinen sind sich die Achtklässler am Ende des Projekts einig, dass sie später beruflich etwas andere machen möchten. „Ich möchte lieber was mit Kindern machen“, sagt Achtklässlerin Luna. Mitschülerin Manuela will „etwas künstlerisches“ lernen. Und Samuel weiß jetzt schon ganz klar: „Ich mache mich nach der Schule auf jeden Fall selbstständig.“

Es geht darum, Auszubildende zu werben

Ineke Kamps von Beisner Druck ist dennoch davon überzeugt, dass es richtig ist, die Schüler bereits in der achten Klasse für mögliche Berufsfelder zu sensibilisieren. „Wir bilden normalerweise fünf bis sieben Azubis in vier Berufen aus“, sagt sie. „Doch in diesem Jahr sind zwei Ausbildungsplätze frei geblieben, weil es einfach zu wenig Bewerber gab. Wir müssen also etwas tun, um an die Schüler heranzukommen und Auszubildende aus der Umgebung zu akquirieren.“ Prof. Wolfgang Bauhofer, Geschäftsführer der Zukunftswerkstatt Buchholz, ist sich sicher, dass durch das Angebot mehr junge Leute auf Ausbildungsberufe aufmerksam werden, die sie gar nicht kennen. „Die Schüler sollen wissen, dass es in der Region tolle Unternehmen gibt.“