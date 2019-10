Buchholz. IT-erfahrene und talentierte Jugendliche aus dem Landkreis Harburg sollen künftig stärker gefördert werden. Die Zukunftswerkstatt Buchholz startet dafür vier Leuchtturmprojekte, die sich gezielt an Schüler richten, die besondere digitale Kenntnisse mitbringen. Mit den neuen Angeboten spricht das Schülerforschungszentrum und Schülerlabor damit künftig auch ältere Schüler an, die sich auf das Programmieren spezialisieren wollen.

Das erste große Projekt heißt „Pepper“ und ist ein humanoider Roboter, der seine Umwelt und Mitmenschen erkennt. Er reagiert auf Mimik, Gestik und Stimme und kann menschliche Gefühle verstehen und deuten. Der etwa 1,20 Meter große Roboter nimmt seine Umgebung über Kameras, Sensoren und Mikrofone wie ein Mensch wahr. Mit seinen verschiedenen Motoren kann er sich mühelos bewegen. Mit Pepper können Jugendliche und Kinder in der Zukunftswerkstatt künftig Robotik hautnah erleben.

Mint-Mitarbeiter Jonathan Kröger hat bei der Unterhaltung mit Pepper sichtlich Spaß.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Doch in erster Linie richtete sich das Projekt an Jugendliche, die bereits Erfahrungen gesammelt haben und mit Pepper komplexe Programmierungen entwickeln und testen können. Dazu gehören einfache Frage-Antwort-Spiele, komplexe Bewegungsabläufe oder Datenbankabfragen. „Wir wollen mit Pepper Schüler ab 15 Jahren ansprechen, die IT-Kenntnisse mitbringen“, sagt Prof. Wolfgang Bauhofer, Geschäftsführer der Zukunftswerkstatt Buchholz. „Sie sollen künftig den Roboter für bestimmte Aufgaben programmieren.“

Der Fachkräftemangel wird weiter zunehmen

Unterstützt werden die jugendlichen Forscher dabei von Auszubildenden der Firma akquinet AG. Das IT-Beratungshaus mit Sitz in Hamburg engagiert sich bereits seit 2018 in der Zukunftswerkstatt und bietet Berufsorientierungsworkshops für Schüler der regionalen Realschulen, Oberschulen und Gymnasien an. „Wir freuen uns, dass wir über die Kooperation mit der Zukunftswerkstatt Buchholz junge Menschen fürs Programmieren begeistern können“, sagt Michael Wienke, Vorstand Finanzen, Personal und Einkauf bei der akquinet AG. „Der Fachkräftemangel wird weiter zunehmen und beschäftigt uns sehr. Daher suchen wir Kontakt zu den jungen Menschen.“

Genau dafür eignet sich der humanoide Roboter Pepper hervorragend. Mit seinem kugelrunden Kopf, den großen Kulleraugen und dem bunten Bildschirm vor der Brust weckt er sofort Sympathien bei seinem Gegenüber. Pepper kann die Arme, Hände, Kopf und Torso durch 20 Motoren extrem fein und flüssig bewegen und durch die omnidirektionalen Räder autonom agieren. Der Touch-Screen kann Animationen darstellen und zur interaktiven Steuerung genutzt werden.

Imke Metz (v.l.), Martina Haupt, Wolfgang Bauhofer und Imke Bluschke von der Zukunftswerkstatt Buchholz wollen Schüler zum Forschen animieren.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

„Wir wollen gemeinsam mit den Schülern jetzt daran arbeiten, dass Pepper lernt, auch Gegenstände zu erkennen und aufzuheben“, sagt Michel Ledtje, der im Rahmen seiner Ausbildung bei akquinet mit seinem Kollegen Aiham Kaboul alle 14 Tage in der Zukunftswerkstatt zu Gast ist. Die beiden Azubis unterrichten Schüler in den letzten Schuljahren, um ihnen ihre Tätigkeit näher zu bringen und sie bei der Berufsorientierung zu unterstützen.

Großzügige Spende ermöglichte das Leuchtturmprojekt

Dass die Zukunftswerkstatt Buchholz ihr Programm um dieses Leuchtturmprojekt bereichern kann, verdankt sie einer großzügigen Spende der vier Rotary-Clubs des Landkreises Harburg. So hatten die Rotarier aus Winsen, Buchholz, Neu Wulmstorf und Seevetal im vergangenen Jahr gemeinsam beschlossen, für die angehenden Forscher in der Zukunftswerkstatt einen „neuen Arbeitskollegen“ zu spenden und ihnen damit die Möglichkeit zu geben, ihre Programmierkenntnisse auszubauen.

18.500 Euro haben die vier Club dafür gemeinsam aufgebracht. „Unser Anliegen ist es, Interesse bei jungen Leuten an den MINT-Fächern zu wecken und zu fördern“, sagt Roland Brauer, Präsident des Rotary Clubs Winsen. „Pepper hat uns sofort überzeugt, weil das Projekt nachhaltig ist und dazu beiträgt, die Strahlkraft der Zukunftswerkstatt weiter zu erhöhen.“

Zukunftswerkstatt-Geschäftsführer Prof. Wolfgang Bauhofer steht bei der öffentlichen Vorstellung von Pepper neben dem noch verhüllten Roboter.

Foto: Hanna Kastendieck / HA

Mehr Strahlkraft sollen auch die anderen Leuchtturmprojekte bringen, mit denen Geschäftsführer Wolfgang Bauhofer IT-erfahrene Jugendliche locken will. Bereits gestartet ist das Projekt „Fliegendes Auto“ unter Leitung von Jonathan Kröger. Der Ingenieur arbeitet seit Schuljahresbeginn mit einer Schülergruppe vom Gymnasium Winsen daran.

Forschungsgruppe will VW Käfer zum E-Auto umbauen

„Ziel des Projektes ist, ein Konzept für ein fliegendes Auto zu entwickeln und dieses als funktionsfähigen Prototypen im Maßstab 1:5 zu bauen. Für das Projekt „Modellflugzeug“ werden noch fünf jugendliche IT-Kenner gesucht, die auch ein anspruchsvolles Fluggerät mit innovativem Antrieb bauen möchten.

Das vierte große Forschungsprojekt, das Bauhofer anschieben möchte, ist der Umbau eines VW Käfers zum E-Auto. Einen ehrenamtlichen Projektleiter und eine Werkstatt hat er bereits gefunden. Offen ist allerdings noch, wie diese Idee finanziert werden soll. Denn mit 20.000 Euro wird der Elektro-VW-Käfer das bislang teuerste Projekt der Zukunftswerkstatt sein.

„Wir werden uns jetzt auf die Suche nach Sponsoren machen“, sagt Wolfgang Bauhofer. Sein neuer Kollege Pepper wird ihn dabei unterstützen. Weil er zeigt, dass in der Zukunftswerkstatt künftig Spitzenprojekte entwickelt und nicht nur Männchen gelötet werden.

Die Einrichtung

Die Zukunftswerkstatt ist eine bundesweit einzigartige Kombination aus Schülerlabor und Schülerforschungszentrum. Das Angebot richtet sich an Schüler von neun bis 19 Jahre.

Gegründet wurde die Einrichtung 2013 mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu interessieren.

Die Teilnehmer können verschiedene MINT-Angebote nutzen. Gearbeitet wird in Kleingruppen von drei bis vier Teilnehmern, um jedem das Experimentieren zu ermöglichen. Pro Gruppe gibt es einen Betreuer.

An den Programmen, die sich an technikinteressierte Kinder und Jugendliche richten, nehmen jährlich zirka 2500 Schüler teil. In den Workshops lernen sie unter anderem Löten, 3-D-Druck, Mikroskopieren, Bionik Programmieren.

Finanziert wird die Arbeit der Zukunftswerkstatt durch Spenden, den Europäischen Sozialfonds, den Landkreis Harburg, die Metropolregion Hamburg, die Stadt Buchholz sowie Preisgelder.

Eine Übersicht der Kurse gibt es im Internet unter www.zukunftswerkstatt-buchholz.de .