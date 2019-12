Harburg . Das kann man wohl als ein Weihnachtsgeschenk des Hamburger Senats an den Bezirk Harburg verstehen: Ein großer Teil des Stadtteils Wilstorf wird RISE-Gebiet. Das bedeutet, dass Fördermittel aus dem „Rahmenprogramm integrierte Stadtteilentwicklung“ (RISE) im Quartier eingesetzt werden, um hier die Lebensqualität zu halten.

Antrag auf Förderung im Herbst eingereicht

Den Antrag hatte das Bezirksamt erst im Herbst gestellt und eine „Problem- und Potenzialanalyse“ (PPA) eingereicht. Sie ist die Voraussetzung für die Förderung, denn weder will der Senat Geld dort investieren, wo es keine Probleme zu lösen gibt, noch will er es auf Konzepte verschwenden, die diese Probleme nicht beheben. Es brauchte zwei Sondersitzungen, dann war Harburg um ein RISE-Gebiet reicher. Die erste war eine Sondersitzung der Bauminister und -senatoren der Bundesländer am Montag, auf der die Verteilung der Städtebau-Fördermittel des Bundes – immerhin 760 Millionen Euro – zwischen den 16 Bundesländern geregelt wurde. Und weil damit die Finanzierung gesichert war, beschloss der Senat gleich am Dienstag-Abend das RISE-Gebiet.

Bessere Wegverbindungen sind notwendig

Das Fördergebiet erstreckt sich zwischen Kapellenweg sowie Winsener Straße im Westen und der Grenze zu Rönneburg im Osten, vom Hüllbeen im Süden zur Hannoverschen Straße im Norden. Zwar sind die Gebiete zwischen Winsener Straße und Kapellenweg im Wesentlichen ausentwickelt und problemfrei, aber um die störende Wirkung der Winsener Straße aufzuheben, sind mehr und bessere Wegeverbindungen nötig, auch auf dieser Seite der Ausfallstraße.

Gebiet soll sozial stabilisiert werden

In den kommenden Jahren soll das Quartier städtebaulich aufgewertet und sozial stabilisiert werden. Verbesserungsmöglichkeiten zeigt die PPA insbesondere bei der Attraktivität des nördlichen Quartierseingangs – des „Flaschenhalses“ unter der Hochstraße – und der Nahversorgungsstandorte. Auch im Bereich der sozialen Infrastruktur, des Wohnumfeldes besteht Handlungsbedarf, denn im Gebiet fallen in den nächsten Jahren hunderte bisheriger Sozialwohnungen aus der Bindung und ihre bisherigen Bewohner könnten verdrängt werden. Das soll verhindert werden, denn das Quartier soll für seine jetzigen Bewohner entwickelt werden und nicht für zukünftige Wilstorfer. Außerdem sollen die öffentlichen Freiflächen in Schuss gebracht und besser vernetzt sowie die Wegeverbindungen allgemein verbessert werden. So sieht die Stadtentwicklungsbehörde im RISE-Gebiet Wilstorf die Chance, den von vielen Bezirkspolitikern geforderten Neubau einer Brücke über die Bahnschienen im Norden zu finanzieren.

Spielplätze werden neu gestaltet

Zwei Sofortmaßnahmen stehen bereits fest: Die von der Zeit stark mitgenommenen Spielplätze am Reeseberg und am Kapellenweg – die Skateranlage – werden neu gestaltet und instandgesetzt. Außerdem erhält das Kinderzentrum am Schneverdinger Weg einen Anbau, so dass auch Elternkurse hier stattfinden können. Ab Mitte 2020 wird ein Stadtplanungsbüro als Gebietsentwickler eingesetzt. Die Ausschreibung will das Bezirksamt in diesen Tagen veröffentlichen. Ein Stadtteilbüro und ein Stadtteilbeirat werden eröffnet und gegründet sowie mit Geld ausgestattet.

RISE-Förderung hin oder her: Einfach schalten und walten können weder Beirat noch Bezirk, denn viele der Problemareale sind in privater Hand, beispielsweise das Einkaufszentrum am Trelder Weg, in dem die Planer große Verbesserungspotenziale ausmachen. „Hier werden wir uns intensiv mit dem privaten Grundbesitzer auseinandersetzen müssen“, sagt Jan Paulsen, Gebietsbeauftragter des Bezirksamts. Als „Rückgrat des Quartiers“ haben die Planer die Straße Reeseberg ausgemacht. Entsprechend berücksichtigt ist sie bei allen Planungen.

„Ich freue mich sehr, dass das Quartier Wilstorf-Reeseberg als RISE-Fördergebiet festgelegt wurde“, sagt Harburgs Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen, „Gemeinsam mit und für die Menschen vor Ort können nun die Weichen für eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität sowie der Attraktivität des Stadtteils gestellt werden. Die ersten Projekte sind bereits in der Planung und ich bin gespannt auf die Entwicklungen der nächsten Jahre.“

1,6 Millionen Euro aus dem Förderprogramm

Das Bezirksamt Harburg übernimmt die weitere Koordinierung der Gebietsentwicklung. Bisher stehen Kosten in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro fest, die anteilig in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro aus RISE-Mitteln finanziert werden.