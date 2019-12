Hittfeld. Bereits zum vierten Mal endet und beginnt eine Spielzeit der Seevetaler Musicalgruppe The Musical Company mit zwei festlichen Konzerten. Die Proben zu beiden Projekten laufen derzeit in den Projektchören der in Seevetal beheimateten Talentschmiede. Solisten, Chor und Instrumentalisten im Alter von neun bis 77 Jahren bereiten sich auf die anstehenden Konzertproduktionen vor.

„Wir arbeiten zwar in diesen Projekten ausschließlich mit Amateuren, die Arbeit hat bei uns aber immer einen professionellen Anspruch“, so Pascal F. Skuppe, Leiter der seit fünf Jahren von Maschen ausgehenden Musicalbewegung. Allen Teilnehmern sei gemein, dass sie so miteinander arbeiten, dass sie professionellen Produktionen in so wenig wie möglich nachstehen wolle.

In der Silent Night am 23. Dezember um 20 Uhr in der Burg Seevetal findet unter der Leitung von Pascal F. Skuppe ein vielseitiges Weihnachtskonzert statt. Ein Projektchor singt Stücke von traditionellen Klassikern wie „Joy to the World“ und „Tochter Zion“ von Händel bis hin zu modernen Weihnachtsfilmklassikern wie „Santa Clause is Coming to Town“ und „Have yourself a Merry Little Christmas“.

Viele Lieder zum gemeinsamen Singen

Ebenso werden die Solisten der Musical Company das Programm ergänzen. „Aber natürlich wird es auch wie in den vergangenen Jahren für das Publikum eine Vielzahl von Liedern zum gemeinsamen Singen geben“, verspricht Skuppe, der mit diesem Konzertformat zum ersten Mal in der Burg Seevetal in Hittfeld gastiert.

Nach dem Jahreswechsel präsentiert der 60-köpfige Chor des Neujahrskonzerts Rock- und Pop-Klassiker wie Queens berühmte „Bohemian Rhapsody“ und Elton Johns „Rocket Man“ in großen Konzertarrangements. Als besonderer Höhepunkt für das hamburgnahe Publikum wird das Musical „Das Phantom der Oper“ in einem alle großen Melodien umfassenden Medley präsentiert.

Auch hier brillieren Solisten mit Welthits wie „Dream On“ von Aero-smith oder „Into The Unkown“ aus dem aktuellen Kinohit „Frozen 2“. Darüber hinaus werden Auszüge aus den aktuellen Produktionen „Zum Sterben schön“, „Joseph“ und „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“ geboten. Unter der Gesamtleitung von Pascal F. Skuppe wird das Konzert von Jana Gugenheimer am Flügel begleitet.

The Musical Company präsentiert:

Silent Night, Montag, 23. Dezember, 20 Uhr, Neujahrskonzert, Sonntag, 5. Januar, 15 + 20 Uhr, Burg Seevetal, Hittfeld, Am Göhlenbach 11.

Eintrittskarten von 15 bis 25 Euro sind in der Burg Seevetal oder über die Homepage www.themusicalcompany.de erhältlich. Restkarten (mit Aufpreis) gibt es an der Abendkasse.