Burg Seevetal wird zum Dschungel

Hittfeld. Die Burg Seevetal in Hittfeld verwandelt sich an diesem Freitag in eine farbenfrohe Dschungelwelt. Das Theater Liberi inszeniert den Bestseller von Rudyard Kipling als modernes Musical für die ganze Familie. Unterhaltsame Eigenkompositionen und temporeiche Choreografien versprechen ein spannendes Live-Erlebnis für Kinder, Eltern und Großeltern.

Freundschaften, die Grenzen überwinden – Seit mehr als 100 Jahren fasziniert die Geschichte vom Findelkind Mogli ganze Generationen. Das Theater Liberi lässt die Welt des Jungen, der von Wölfen im Dschungel aufgezogen wird, zu neuem Leben erwachen. In dem Wolfsrudel um Oberhaupt Akela, dem herzensguten Bären Balu und dem weisen Panther Baghira hat Mogli eine neue Familie gefunden, die ihn die Gesetze des Dschungels lehrt. Aufregende und große Abenteuer stehen bevor, denn Mogli trifft nicht nur auf eine wilde Affenbande, sondern auch auf ulkige Geier und die geheimnisvolle Schlange Kaa.

Aber der Urwald birgt auch Gefahren: Der Tiger Shir Khan fürchtet seine Stellung als König des Dschungels und will das Menschenkind vertreiben. Mogli beginnt sich zu fragen, wo er eigentlich hingehört. Und als ihm dann noch das Mädchen mit der roten Blume begegnet, steht seine Welt endgültig Kopf…

In der unterhaltsamen Adaption von Liberi-Autor Helge Fedder geht das Findelkind Mogli auf Identitätssuche. Dabei lehrt ihn die Gemeinschaft im Dschungel, was Zugehörigkeit und Geborgenheit bedeuten. „Mogli versucht zu verstehen, wer er ist und wo er eigentlich hingehört. Zum Glück stehen ihm seine Freunde dabei hilfreich zur Seite“, verrät Balu-Darsteller Okan Şen.

Musikalisch ist alles dabei – von Rock bis Funk

Moglis Reise wird begleitet von den eigens komponierten Titeln der Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker. „Mal humorvoll, mal ernst, aber immer unterhaltsam“, beschreibt Kloppenburg die Stücke. „Musikalisch ist alles dabei: eine groovende Affenbande, Shir Khan als König des Rock’n’Roll und ein funkiges Finale.“

Seit 2008 begeisterte das Theater Liberi mit seinen unterhaltsamen Familienmusicals bereits mehr als eine Million Zuschauer. Von Oktober bis April gastieren die Ensembles auf über 400 Bühnen in Deutschland, Österreich und Luxemburg und bringen so das Musical-Erlebnis direkt vor die Haustür. In der Spielzeit 2019/20 inszenieren sie zudem „Schneewittchen“, „Pinocchio“ und „Die Schöne und das Biest“ als Musical.

Das Dschungelbuch Freitag, 22. November, 16 Uhr, Burg Seevetal, Hittfeld. Für Kinder ab 4 Jahren. Karten von 20 bis 23 Euro im Vorverkauf unter www.theater-liberi.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 2 Euro. An der Tageskasse kosten Karten 22 bis 25 Euro