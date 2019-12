Harburg . Klimaschule, Umweltschule, Schule ohne Rassismus, Kulturschule: Die Goethe-Schule Harburg (GSH) hat sich schon viele Titel und Zertifikate erarbeitet. Jetzt kommt wieder eine Auszeichnung hinzu: Die GSH wird als erste Schule Hamburgs mit dem Gütesiegel „Heart Safe School“ ausgezeichnet. Am Dienstag um 14 Uhr wird Schulsenator Ties Rabe die Urkunde sowie einen Defibrillator feierlich in der Aula überreichen.

„Mehr als 700 Schülerinnen und Schüler der Schule sind in den vergangenen drei Jahren vom Verein „Ich kann Leben retten“ als Herzretter ausgebildet worden“, lobt Rabe. „Die für Schulen kostenlosen Kurse finden an der GSH im sechsten Jahrgang statt und werden von speziell geschulten Schauspielern kindgerecht angeleitet.

prüfen-rufen-drücken

Die Kinder erlernen, was nach einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand zu tun ist, bis der Krankenwagen eintrifft: nämlich „prüfen-rufen-drücken.“ Nach dem Motto: „Es kann jeden überall treffen. Jeder kann Soforthilfe leisten“ hat es sich die Herzretter-Initiative mit ihrem Gründer Dr. Martin Buchholz zur Aufgabe gemacht, Schulen, Unternehmen, Clubs, Sportvereine, Universitäten so flächendeckend in Laienreanimation auszubilden, dass dieses Wiederbelebungswissen als Lebenskompetenz selbstverständlich wird.

Nächstes Ziel ist es, Hamburg zu einer „Heart Safe City“ werden zu lassen. Derzeit belegt Deutschland in Europa bezüglich der Laienreanimation den drittletzten Platz.