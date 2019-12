Hamburg. Ein Pilotprojekt in Hamburg zur Leseförderung insbesondere für Kinder mit Unterstützungsbedarf wird von bisher 20 auf mindestens 50 Grundschulen in der Hansestadt ausgeweitet. Das hat Schulsenator Ties Rabe (SPD) entschieden. „Damit erreichen wir künftig mehr als jede vierte Hamburger Grundschule mit diesem schon sehr erfolgreich laufenden Programm“, erklärte Rabe am Mittwoch im Rathaus.

„Bildung durch Sprache und Schrift“ (BiSS), eine gemeinsame Initiative von Bund und Ländern, war in Hamburg im Jahr 2015 an zunächst sechs Grundschulen gestartet. Diese erprobten ein extra entwickeltes Lesecurriculum für die Klassen 2 bis 4, das regelmäßige, in den Unterricht integrierte Trainingseinheiten zur Leseflüssigkeit und zum Ausbau des Wortschatzes vorsieht.

Hamburger Leseförderung: Auch starke Schüler profitieren

Zur Zielgruppe zählen vor allem Kinder, die in „schriftfernen Lebensumständen“ aufwachsen, wie es die Schulbehörde formuliert, und Kinder, die eine zusätzliche Leseförderung benötigen. Grundsätzlich profitierten von dem Programm aber alle - auch starke - Schüler, betont die Schulbehörde.

Die Pilotschulen wurden durch Prof. Steffen Gailberger von der Universität Wuppertal wissenschaftlich begleitet und erzielten nach Angabe der Schulbehörde „enorme Leistungssteigerungen“ bei ihren Schülern. Deshalb wurde das Pilotprojekt zum Schuljahr 2018/19 um 14 weitere Grundschulen erweitert. Nun folgt ein zusätzlicher Ausbau.

Hamburger Schulleiter: Leseförderprojekt leistet „Großartiges“

„Vielen Kindern mit Sprachschwierigkeiten fehlen die ‚Vorläuferfähigkeiten‘, sie kommen zur Schule und haben in ihrer Entwicklung ein bis eineinhalb Jahre Rückstand“, sagte Christian Gronwald, Leiter der Pilot-Grundschule Kirchdorf. „Die Eltern dieser Kinder lesen nicht mehr vor, spielen weniger Würfelspiele mit den Kindern, es gibt keine Großeltern mehr, die Geschichten erzählen.“ Das BiSS-Leseförderprojekt leiste hier „Großartiges“, sagte Gronwald.

Aus Köln war Prof. Michael Becker-Mrotzek angereist, Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache der Universität zu Köln und Sprecher des BiSS-Trägerkonsortiums. Eine systematische Leseförderung sei elementar wichtig, um die Lesekompetenzen von Schülern langfristig zu verbessern, sagte Becker-Mrotzek.

„Aus der Forschung wissen wir, dass die feste Einbindung in den Schulalltag und häufige Wiederholungen positive Effekte auf die Lesekompetenzen haben.“ Die Ausweitung des Hamburger Projekts auf 50 Grundschulen sei ein „sehr sinnvoller Schritt“.

Um an dem Projekt teilnehmen zu können, muss die Lehrerkonferenz das beschließen. Die Schule muss einen Projektkoordinator benennen und ein Konzept erstellen, das am besten fünf, aber mindestens drei feste zwanzigminütige Lesezeiten pro Woche vorsieht. Alle Lehrer der Stufen 1 oder 2 bis 4 müssen sich beteiligen. Für die nötigen Fortbildungen am Landesinstitut für Lehrerbildung werden sie freigestellt.

15 Prozent haben „ausgeprägten Sprachförderbedarf“

Die teilnehmenden Schulen erhalten für die Projektkoordination im ersten Jahr eine Lehrerwochenstunde zusätzlich, außerdem ein Büchergeld von 1000 Euro pro Jahr und Empfehlungen für geeignetes Lesematerial. Die Schulen nehmen an einem moderierten Erfahrungsaustausch teil. Zusätzlich sollen ab dem zweiten Halbjahr 2019/20 alle Hamburger Sprachlernberater im Bereich „Förderung der basalen Lesefertigkeiten“/“Leseflüssigkeit“ weitergebildet werden, sodass künftig jede Hamburger Grundschule einen Experten hat, der auch ohne Teilnahme der Schule an dem Projekt das spezielle Lesetraining einführen könnte.

Ziel sei es, die Leseförderung an allen Hamburger Grundschulen zu verankern, erklärte Schulsenator Ties Rabe.

Nach Angaben der Schulbehörde hat die Hälfte der Erstklässler in Hamburg einen Migrationshintergrund. In 27 Prozent der Familien werde kein Deutsch gesprochen. An Grundschulen liege der Anteil zusätzlich sprachgeförderten Schüler inzwischen bei etwa 18 Prozent. Der Anteil der Schüler in staatlichen Vorschulklassen mit vorschulischem Sprachförderbedarf sei von 16 Prozent im Schuljahr 2010/11 auf 23,4 Prozent im Schuljahr 2017/18 gestiegen.

Ein „ausgeprägter Sprachförderbedarf“ sei im Schuljahr 2016/2017 bei 15,4 Prozent der Schüler festgestellt worden, ein „einfacher Sprachförderbedarf“ bei 12,1 Prozent der Schüler.