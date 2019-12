Winsen. Ein besonderes Weihnachtskonzert verspricht der Gospelchor Wings of Faith aus Ashausen: Erstmals tritt er gemeinsam mit der Band seiner Chorleiterin auf. Das Duo Dream Team, das im März 2017 sein erfolgreiches Debüt im Marstall gab, besteht aus eben jener Chorleiterin Joana Toader und Jens Dreesmann, zwei Entertainer, die ihresgleichen suchen.

Die außergewöhnlichen Stimmen harmonieren perfekt und verleihen jedem Event das gewisse Etwas. Ihre jahrelange Bühnenerfahrung garantiert Qualität auf höchstem Niveau. Für das Duo ist der Gesang nicht nur Beruf, sondern Berufung. Die Leidenschaft und Energie, mit der sie ihr Programm präsentieren, versprühen einen besonderen Zauber, der unmittelbar auf das Publikum überspringt und nachhaltig berührt.

Der Gospelchor aus Ashausen besteht seit 21 Jahren

Der beliebte Ashäuser Gospelchor Wings of Faith feierte 2018 seinen 20. Geburtstag mit vielen erfolgreichen Jubiläumskonzerten in der Region. Als Chor für jedermann hatte alles begonnen, und im Laufe der Zeit hat der Chor sich deutlich weiterentwickelt. Seit der Gründung wurde großer Wert auf professionelle Chorleiter und Musiker gelegt – ein großes Plus für die Entwicklung der derzeit 40 Sängerinnen und Sänger, von denen etwa ein Drittel den harten Kern der „ersten Stunde“ bilden.

Sie und die im Laufe der Jahre Hinzugekommenen fühlen sich in der Chor­gemeinschaft sehr wohl. Wings of Faith begeistert durch seine Leidenschaft und Professionalität, mit der der Chor seit nunmehr 21 Jahren seinen Zuhörern die gesamte Bandbreite der Gospelmusik präsentiert, zum Mitsingen einlädt und auch immer für den einen oder anderen Gänsehautmoment sorgt.

Gesungen werden Lieder aus Gospel, Pop, Jazz und Swing

Mit ihrem Hang zum Perfektionismus hat Joana Toader ein gefühlvolles und mitreißendes Weihnachts-Programm für beide Gruppen zusammengestellt, und alle Akteure freuen sich sehr auf das gemischte Doppel. Gefühlvoll und virtuos begleitet werden Wings of Faith und Dream Team von den Profi-Musikern Benny Grenz am Piano und Manuel Hansen an den Percussions.

Die Zuschauer erwartet ein musikalischer Hörgenuss auf allerhöchstem Niveau, immer mit viel Liebe zum Detail. Klassiker sowie moderne Weihnachts­lieder aus Gospel, Pop, Jazz und Swing versetzen das Publikum in festliche und fröhliche Weihnachtsstimmung. Dabei lassen beide Gruppen ein Ziel nicht aus den Augen: dass ihre Musik berührt.

Wings of Faith und Dream Team Sonnabend, 14. Dezember, 19 Uhr, St.-Marien-Kirche Winsen, Karten zum Preis von 15 Euro gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Winsener Elbmarsch, Schlossplatz 11, Winsen, in der ABC-Buchhandlung Stelle, Harburger Str. 1, in der Decius-Buchhandlung Winsen, Rathausstr. 24, und zum Preis von 18 Euro an der Abendkasse.