Hittfeld . „Wir haben den Wunsch, Kultur nach Seevetal zu bringen“, sagt Matthias Clausen, Stiftungsratsvorsitzender der im Frühjahr gegründeten Kulturstiftung Seevetal. Eines der ersten Projekte wird nun umgesetzt:

Die Reihe „Kultur in den Häusern Seevetals“ ermöglicht es, Künstler in familiärer Atmosphäre zu erleben – bei privaten Gastgebern wie auch in bekannten Einrichtungen. „Durch unsere Kontakte haben wir die Gastgeber gewonnen. Weitere sind willkommen, da wir planen, die Reihe jeden Herbst zu veranstalten“, so Clausen. Auch Künstler – nicht nur aus Seevetal – können sich melden.

Nun steht morgen das erste Konzert bei „Kultur in den Häusern“ an: die Acoustic Session mit Elo & Friends in der Karoxbosteler Mühle. Elodie Blondel präsentiert mit ihrer Band Interpretationen von Popsongs und eigene Kompositionen. Sie ist aufgewachsen in Frankreich und wohnt jetzt in Hamburg.

Als Kind hat sie Geige und Harfe gespielt, bis sie sich für Gesang entschieden hat. Inzwischen beschäftigt sie sich intensiv damit und schreibt eigene Songs.

Am Sonntag geht es weiter mit schwedischer Folkmusik auf der Diele, gespielt von Margareta Schirmacher (Violine) und Ingrid Bladt (Nyckelharpa). Die Nyckelharpa ist ein sehr altes Streichinstrument aus Schweden, man vermutet aus dem 15. Jahrhundert.

Ein Staffellauf gesanglicher Highlights - das ist das Sängerkollektiv. Für einen Konzertabend gestalten ausgewählte Künstler ein abwechslungsreiches Programm aus Pop- und Soul-Evergreens, aktuellen Hits und eigenem Songmaterial. Initiatorin Nora Sänger – Sängerin, Songwriterin, Dozentin an der Musikschule Seevetal präsentiert die Steller Soul-Entdeckung Malin Ruschmeyer, Julian Rasmussen – der „Ed Sheeran Seevetals“, Lukas & Lukas, Multiinstrumentalisten mit eigenem YouTube-Kanal, die schon mit den Showpianisten David & Götz auftragen, sowie Mimi Schell, Singer/Songwriterin.

Sonnabend, 2. November, 20 Uhr, Fleester Hoff, Winsener Landstraße 52, Fleestedt, 15 Euro

Zuletzt lädt der Holtorfsloher Stammtisch zum Plattdeutschen Abend. Unter stellt Rieke Henties, Plattdeutsch-Beauftragte des Landkreises Harburg, ihre Aufgabe und Arbeit vor.

Platzreservierung empfohlen unter reservierung@kulturstiftung-seevetal.de

Gastgeber und Künstler können sich melden unter webinfo@kulturstiftung-seevetal.de