Ehestorf. Waren von der Stange oder gar aus fernöstlicher Massenproduktion findet man hier garantiert nicht: Beim Weihnachtszauber am Kiekeberg sind alle Waren der 120 Kunsthandwerkaussteller selbst gefertigt. Die Weihnachtsmärkte finden am ersten und am dritten Adventswochenende statt: Freitag bis Sonntag, dem 29. November bis 1. Dezember und vom 13. bis 15. Dezember.

Zu den Weihnachtsmärkten der Kunsthandwerker sind die Museumsgebäude und -gärten in warmes Licht getaucht. In diesem Jahr ist auch die Museumsbrennerei mit dem historischen Tanzsaal mit Ständen belegt. An beiden Adventswochenenden zeigen jeweils verschiedene Aussteller aus ganz Deutschland hochwertige Unikate: Kunst aus Glas, Porzellan und Kupfer, Gold- und Silberschmuck sowie traditionelle Weihnachtskrippen. Hier gibt es individuelle Geschenkideen wie Feuerkörbe aus Schiffstahl, Holzkunstwerke, Web-, Seiden- und Lederwaren sowie Hüte und Kappen. Am dritten Adventswochenende erleben Interessierte außerdem, wie der Glasbläser am Ofen Glas herstellt.

Mitmachprogramm für Kinder

Für Kinder gibt es an beiden Wochenenden ein besonderes Mitmachprogramm: Sie schleifen Bernstein oder backen leckere Plätzchen in der Weihnachtsbäckerei. Das Programm ist im Obergeschoss des Agrariums angesiedelt: Bernsteinschleifen in Zusammenarbeit mit dem Natureum Niederelbe sowie das Basteln finden vor der Lehrküche, das Backen in der Lehrküche des Agrariums statt. Basteln und Backen werden nur sonnabends und sonntags angeboten, das Bernsteinschleifen freitags, sonnabends und sonntags.

Die Museumsbäckerei hat schon vorgebacken und bietet Weihnachtskekse, Bratwurst, Kiekeberger Rahmbrot und Punsch an. Das Rösterei-Café „Koffietied“ serviert selbst gerösteten Kaffee und hausgemachten Kuchen. Norddeutsche Gerichte gibt es im Museumsgasthof „Stoof Mudders Kroog“. Für musikalische Begleitung sorgen Drehorgel und Posaunenchor. Der Weihnachtsmann ist natürlich auch da.

Übrigens: Nach den Kunsthandwerkermärkten ist vor den Kunsthandwerkermärkten – im Frühjahr sind die Aussteller am Kiekeberg am Wochenende vom 21. bis 22. März anzutreffen sowie in der Moisburger Mühle am Wochenende vom 25. bis 26. April.