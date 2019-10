Leckere Baumkuchen entstehen am Kiekeberg

Besondere Leckerein warten am Kiekeberg: Die alte Tradition des Baumkuchenbackens zeigt Konditor Dierk Eisenschmidt. Zudem backen die Museumsbäcker im Lehm- und Holzbackofen Leckeres, eine Weberin und ein Schmid zeigen ebenfalls ihr Handwerk.

Baumkuchen backen So 27.10., 11 bis 18 Uhr, Freilichtmuseum am Kiekeberg (Bus 340) Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten, Eintritt 9 Euro, unter 18 Jahren frei