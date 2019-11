Harburg. SPD und Grüne wollen die Harburgerinnen und Harburger mehr in die Entscheidungsfindung im Bezirk einbinden. Das soll mit über ein digitales Beteiligungssystem erfolgen. Zunächst einmal soll eine Arbeitsgruppe einen detaillierten Plan erarbeiten. Das sieht ein gemeinsamer Antrag der Koalitionäre zur heutigen Sitzung der Harburger Bezirksversammlung vor.

Darauf gebracht hat die beiden Fraktionen wahrscheinlich die „aktuelle Stunde“ der vergangenen Bezirksversammlungssitzung. Die Grünen hatten das Thema „Die Jugend von heute“ angemeldet und die Fraktionsvorsitzende Britta Herrmann (57) sprechen lassen, die unter anderem aus der aktuellen Shell-Studie referiert hatte.

Die jungen Harburger Abgeordneten Natalia Sahling (25, SPD), Viktoria Ehlers (27, FDP) und Simon Dhemija (21, Linke) hatten darauf das Wort ergriffen und bei allem, was sie politisch trennt eine gemeinsame Aussage: Wer junge Leute einbinden will, muss sie, wie Sozialpädagogen es ausdrücken, „dort abholen, wo sie sind“ und das ist nicht selten am Smartphone oder vor dem Computer. „Das gilt im Übrigen längst nicht mehr nur für junge Leute“, hatte Dhemija gesagt.

Sowohl SPD als auch Grüne haben intern bereits Erfahrungen mit digitaler Meinungsbildung gesammelt. Die SPD hat ihr aktuelles Grundsatzprogramm, das so genannte „Hamburger Programm“, unter anderem mit einer Online-Plattform entwickelt, die Grünen haben in Nordrhein-Westfalen ähnliche Experimente gemacht. Bürgerbeteiligung wird auch im Bezirks-Koalitionsvertrag groß geschrieben.

Stadtteilbeiräte sollen weitermachen

Nur: Wie wird Bürgerbeteiligung von der Phrase zur effektiven Praxis? Zum einen versuchen die Koalitionäre es klassisch: Die Stadtteilbeiräte der diversen Sanierungs- und Fördergebiete sollen auch nach Auslaufen der Projekte, an denen sie mitarbeiten, weitermachen, wie es in einem weiteren rot-grünen Antrag heißt. „Dort haben wir schon Bürgerinnen und Bürger, die sich vor Ort einbringen“, sagt Harburgs SPD-Fraktionschef Frank Richter, „Es wäre ja unklug, auf das Wissen und das Engagement zu verzichten.“

Über die Quartiersarbeit hinaus wollen es die beiden Parteien mit Online-Plattformen versuchen – oder zumindest mit Beteiligungssystemen, die einen starken Online-Anteil haben.

Welche Mischung aus digitaler Kommunikation und Gespräch von Mensch zu Mensch zum Tragen kommen soll, wollen die Fraktionen von SPD und Grünen nicht im Vorwege festlegen. „Es gilt, ein digitales Beteiligungsmodell für die Bürger in Harburg zu entwickeln und umzusetzen, das an die Bedürfnisse und Eigenarten des Bezirks angepasst ist“, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Herrmann.

Die Gegenwart ist wichtiger als Zukunftsmusik

Neben so viel Zukunftsmusik geht es im Rathaus heute Abend auch um die Gegenwart. Und die ist, wenn man der CDU glauben will, weniger schön und eher schnöde. „Der Senat lässt unseren Bezirk hängen“, ist das Motto der heutigen aktuellen Stunde, die turnusgemäß die Christdemokraten angemeldet haben.

„Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“, sagt CDU-Fraktionschef Ralf-Dieter Fischer auf die Frage, wie er die plakative Aussage meint. „Da wäre die unsägliche Kombination aus Sperrung des Ehestorfer Heuwegs und der Baustelle auf der Cuxhavener Straße; der Mangel an Kita-Plätzen und der zögerliche Schul-Neubau oder der Umstand, dass der Bezirk wegen personeller Unterausstattung kaum damit hinterherkommt, die Straßen in seiner Zuständigkeit zu sanieren. Ich muss aufpassen, dass ich mit meiner Redezeit auskomme!“

Man könnte Fischer nun entgegenhalten, dass es ein von seiner Partei dominierter Senat war, der in allen angesprochenen Feldern im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends wenig unternahm. Anderseits wird im Motto der Stunde auch nicht explizit der aktuelle Senat als Schuldiger genannt.

Die Baustellen in Hausbruch sind Gegenstand weiterer Anträge, nicht nur der CDU. Der Tenor bei CDU, AfD und FDP: Die Stadt soll am Ehestorfer Heuweg 2020 Verkehr in beide Richtungen ermöglichen. Außerdem soll nicht gleichzeitig an beiden Straßen gebaut werden.

Profi-Dienstleister

Dienstleister für digitale Bürgerbeteiligung gibt es mittlerweile einige, zum Teil getragen von Stiftungen, zum Teil sind es europäische Startups. Sie haben bereits praktische Erfahrungen sammeln können. So hat das belgische Startup „Citizen Lab“ beispielsweise die kanadische Metropole Vancouver als Kunden.

Ein erstes Ergebnis: Wegen des dort sehr angespannten Wohnungsmarktes gibt es in Vancouver mittlerweile eine Leerstandsabgabe für Hausbesitzer. Das Projekt „Bürgerforum“ der Bertelsmann-Stiftung erarbeitete mit einer Mischung aus Präsenzveranstaltungen und Online-Diskussion das Konzept „Übermorgen jetzt“ der Stadt Oldenburg.

Die Sitzung im Rathaus beginnt um 17.30. Zu Anfang findet eine Bürgerfragestunde statt.