Harburg. SPD und Grüne in der Bezirksversammlung fordern Maßnahmen zur Verbesserung der studentischen Infrastruktur in Harburg. Hintergrund ist die geplante Vergrößerung der Technischen Universität Hamburg (TUHH). Dies soll vorwiegend im Binnenhafen erfolgen: Zentraler neuer Campus zusätzlich zum bestehenden Campus zwischen Schwarzenberg und Eißendorfer Straße soll der Hamburg Innovation Port (HIP) an der Blohmstraße werden, sofern sich die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) und der Investor entsprechend einigen.

Es gibt zu wenig bezahlbare Wohnungen für Studierende

Nach Meinung der Bezirkspolitiker ist es aber nicht damit getan, der wachsenden Studentenzahl mehr Hörsäle, Labore, Vorlesungen und Seminare anzubieten. Sie müssen auch wohnen, essen und sich entspannen können. „Die Bezirksversammlung hat sich fraktionsübergreifend über mehrere Legislaturperioden gemeinsam mit dem Bezirksamt dafür eingesetzt, dass Wohnungen für Studierende in Harburg gebaut werden“, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Herrmann. „Dies war auch insofern erfolgreich, dass gerade in der Innenstadt viele für Studierende geeignete Mikro-Apartments entstanden sind. Diese sind im Endeffekt aber viel zu teuer. Die winzigen Einzimmerwohnungen kosten oft weit über 500 Euro pro Monat. Aktuelles Beispiel hierfür sind die Betreiber der neuen Appartements an der Knoopstraße.“

Richtig preisgünstig sei neuer studentischer Wohnraum in Harburg nirgendwo. Öffentlich geförderter Wohnraum für Studierende sei – wenn überhaupt – nur in verschwindend geringem Umfang entstanden. „Was eindeutig fehlt, ist Wohnraum mit bezahlbaren Mieten für Studierende“, sagt der SPD-Kreis- und Fraktionsvorsitzende Frank Richter. „Das Studierendenwerk hat zwar die Wohnanlage an der Schüttstraße umfassend saniert, aber in Harburg in diesem Jahrtausend keine einzige Wohnung für Studierende neu gebaut.“

Dringender Bedarf für eine zweite Mensa

Dringender Bedarf bestünde auch an einer zweiten Mensa im Binnenhafen, das die Mensa an der Denickestraße zwar modernisiert wurde, doch ohne zusätzlichen Platz zu schaffen. Der reicht gerade mal für die derzeitigen Studierenden. Bei der Sanierung ging es vor allem um eine moderne Küche und einen Besseren Ablauf beim Bezahlen.

„Außerdem brauchen wir auf Studierende zugeschnittene Sportangebote sowie Angebote für studierende Eltern“, sagt Britta Herrmann. „Wir sehen hier insbesondere das Studierendenwerk in der Verantwortung, ausreichend Wohnraum für Studierende zu schaffen.“

Welche Pläne lassen sich schnell umsetzen?

Im eigentlichen Antragstext fordern Grüne und SPD die BWFG, das Studierendenwerk und das Bezirksamt auf, im Stadtentwicklungsausschuss darzulegen, welche Pläne es zur Verbesserung der studentischen Infrastruktur gibt, wie diese schnell umgesetzt werden können, und warum bislang in dieser Hinsicht – jedenfalls nach Meinung der Bezirksabgeordneten – wenig Sichtbares geschehen ist.