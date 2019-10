Harburg. Die Jugend und der Klimaschutz sind zwei dominierende Themen in der Harburger Bezirksversammlung am Dienstagabend. Die Grünen haben eine aktuelle Stunde mit dem Titel: „Die Jugend von heute“ angemeldet. Außerdem gibt es Anträge von SPD, Grünen und Linken zum Thema Klimaschutz.

„In der aktuellen Stunde soll es darum gehen, wie wir es schaffen können, Jugendliche mehr an politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen“, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Herrmann. „Alle gesellschaftlichen Gruppen sollten gleichermaßen beteiligt werden und junge Menschen sind unterrepräsentiert.“

Gerade der Bezirk Harburg hat eine relativ junge Bevölkerungsstruktur: Im Schnitt sind die Harburgerinnen und Harburger 41 Jahre alt. Ein Drittel der Bevölkerung ist unter 30. Bei den Abgeordneten der Bezirksversammlung sind die unter 30-jährigen allerdings nur mit 9 von 51 vertreten, also zu weniger als einem Fünftel. Dies ist im Vergleich zu vergangenen Legislaturen schon eine Rekordquote. Den größten Anteil an jungen Abgeordneten hat die Grünen-Fraktion.

Jugendkongress angeregt

Bereits in der vergangenen Legislatur hatten die Grünen – damals durch die Bank über 30 – einen „Jugendkongress“ angeregt, mit dem alle Akteure der Arbeit von und mit Jugendlichen an einen Tisch geholt werden sollten: Jugendvertretungen und interessierte Jugendliche, Ausbildungsstätten, Religionsgemeinschaften, Sportclubs und Jugendtreffs. Die damals amtierende Große Koalition verschob den Antrag in den Jugendhilfeausschuss, wo er sieben Mal vertagt wurde und bis heute unerledigt ist.

Mit einem gemeinsamen Antrag wollen SPD und Grüne, dass eines der sechs Pilotprojekte des Hamburger Programms „Prima Stadtklima“ in Harburg angesiedelt wird. In dem Programm geht es darum, die Möglichkeiten und Auswirkungen von Dach- und Fassadenbegrünungen auszuloten und auszuwerten. „Der Bezirk Harburg ist in einem Wachstumsprozess enormen Ausmaßes“, heißt es im Antrag.

„Hierbei befindet er sich in dem Spannungsfeld zwischen notwendigem Wohnungsbau, der dazugehörigen öffentlichen Infrastruktur und dem ebenso notwendigen Erhalt des Grünvolumens. Hier bietet die Fassadenbegrünung Möglichkeiten, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Mit einer Vielzahl von Bauprojekten ergeben sich viele Perspektiven zur Umsetzung derartiger Pilotprojekte.“

Klimarelevante Maßnahmen

Ohne den Koalitionspartner SPD beantragen die Grünen eine Klärung des Bezirksamtes, wann bei Ausgleichsmaßnahmen für überbaute Flächen das verloren gegangene Grünvolumen und wann die reine Fläche Grundlage der Auflagen ist. Hintergrund: Wird ein hundert Quadratmeter großes Gebüsch überbaut und durch hundert Quadratmeter Wiese ersetzt, ist die Grünflächenzahl dieselbe, Das Grünvolumen sinkt allerdings von etwa 100 Kubikmetern auf 10. „Wichtig für den Erfolg von klimarelevanten Maßnahmen ist, dass sie systematisch mit den anderen Aufgaben eines nachhaltigen Stadtumbaus mitgedacht und abgestimmt werden.“, schreiben die Grünen und fordern deshalb eine klare Linie.

Die Linken stellen den Antrag, dass der Bezirk für Klimaschutzmaßnahmen einen „Bürgerhaushalt“ aufstellt. Über diesen sollen Bürger mittels einer Online-Pattform gemeinsam verfügen können. Ziel der Linken ist dabei nicht nur der Klimaschutz selbst, sondern das populäre Thema Klima zu nutzen, um mehr Bürger in politische Entscheidungen einzubinden, „um der wachsenden Distanz der Bürger zur repräsentativen Demokratie entgegen zu wirken.“ xl

Die Sitzung im großen Saal des Harburger Rathauses beginnt um 17.30 mit einer Bürgerfragestunde. Ein barrierefreier Zugang per Fahrstuhl ist über den Rathausinnenhof möglich.