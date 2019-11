Harburg. Der Kunstverein Harburger Bahnhof freut sich auf seine kommende Ausstellung mit Dara Friedman – ihre erste institutionelle Einzelausstellung in Deutschland. Ihre für die Ausstellung in Harburg produzierte Videoarbeit „Temple Door“ widmet sich in einer von Konflikten geprägten Zeit deren Lösungen. Sie untersucht die Strukturen, die Konfrontation, Streit- und Verhandlungssituationen zugrunde liegen und geht dabei von dem Credo aus, dass der wahre Sieg ein Sieg über sich selbst ist.

Für „Temple Door“ entwickelte Friedman zusammen mit den Protagonisten Aktionen und Reaktionen: In drei Konfliktsituationen stehen das Selbst, seine Geschichte und die Komplexität seiner Emotionen im Vordergrund. Die Protagonisten handeln miteinander konfrontative Szenen aus, beschuldigen sich, werden tätlich, wollen gesehen und wahrgenommen werden.

Dabei entwickeln sie Gesten und Aktionen, in denen sich Verwirrung, Wut und Frustration zunehmend in Freude wandeln, wo Subjekt und Körper eine neue Balance finden. Friedmans Umgang mit dem Medium Video unterstreicht dabei das szenische Spiel ebenso wie die Subjektivität ihrer Protagonisten.

Auseinandersetzung mit eigenen Ängsten

„Temple Door“ erarbeitet, dass wahrer Gewinn nur der Gewinn beider Seiten ist und eine Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten erfordert. Für die Präsentation der Arbeit schafft Dara Friedman im Kunstverein Harburger Bahnhof ein raumgreifendes Setting.

„Temple Door“ wurde im Mai in einem siebentägigen Workshop der Artissima Experimental Academy in Venedig gefilmt, zusammen mit der Künstlerin und Biologin Daniela Marcozzi und dem Aikidomeister Massimiliano Furlanetto.

Dara Friedman, geboren 1968, produziert seit rund 20 Jahren mit erstaunlich einfachen und präzisen Mitteln Filme über das Kommunizieren und Denken durch und mit dem Körper. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Subjektivität und Wertigkeit des Einzelnen in seinen Beziehungen zum öffentlichen Raum oder zu anderen Personen.

Friedman, die in Deutschland geboren ist und zunächst in Frankfurt studierte, lebt inzwischen in den USA, wo der international bekannten Künstlerin Einzelausstellungen im Museum of Modern Art, New York, Contemporary Art Museum, Raleigh, Hammer Museum, Los Angeles, Museum of Contemporary Art Detroit, Aspen Art Museum und im Perez Art Museum Miami gewidmet wurden.

Dara Friedman: Temple Door 23. November bis 9. Februar, Kunstverein Harburger Bahnhof, Fernbahnhof über Gleis 3&4, Hannoversche Str. 85, Eröffnung Freitag, 22. November, 19 Uhr

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 14 – 18 Uhr (geschlossen vom 25. Dezember bis 5. Januar), Eintritt frei