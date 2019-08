Harburg.. Der Kunstverein Harburger Bahnhof lädt zu zwei Filmabenden, so dass aus dem ehemaligen Wartesaal nun ein Kinosaal wird. Das Filmprogramm wurde zusammengestellt von Annika Larsson begleitend zu ihrer aktuellen Ausstellung „Discourse of the Drinkers“ im Kunstverein.

Am Freitag, 16. August, wird „Wildness" von Wu Tsang (USA 2012) gezeigt. es folgt der Kurzfilm „Europe" von Annika Larsson aus 2013. „Wildness" porträtiert den historischen Nachtclub „Silver Platter", der seit den 60er-Jahren zentrale Anlaufstelle der Lateinamerikanischen LGBT-Community von Los Angeles ist und in dem Tsang selbst eine wöchentliche, gleichnamige Party organisiert hat. Wu Tsang (37) ist eine US-amerikanische Künstlerin und Filmproduzentin, die in New York und Berlin lebt. Sie befasst sich vorrangig mit Geschlechterdarstellungen fernab von Konventionen. Annika Larssons Film „Europe" wurde 2012, während der griechischen Finanzkrise, auf der Insel Anafi gedreht. Er zeigt Menschen auf der Suche nach Zerstreuung und Gemeinschaft, aber auch stille Momente in Verbindung mit Gesprächsfetzen, die die frustrierende soziale und ökonomische Lage kommentieren. Der Tanz, die Musik und die vom Alkohol berauschten Bewegungen einzelner Akteure sind Ausbrüche und Momente der Freiheit. Die Schwedin Annika Larsson (47) lebt in Berlin. Am Freitag, 23. August, zeigt der Kunstverein „Die Stadt der verlorenen Seelen", 1982/83 unter der Regie von Rosa von Praunheim entstanden. Der deutsche Filmregisseur, Autor und Bildende Künstler Rosa von Praunheim zählt zu den wichtigen Schwulenrechtsaktivisten im deutschsprachigen Raum. „Stadt der verlorenen Seelen" (1983) ist eine Low-Budget-Musicalsatire, eine fiktionale Erzählung über das grelle Leben einer Gruppe amerikanischer Cabaret-Artisten, die in Berlin soziale Anerkennung suchen und eine Möglichkeit, ihre Kreativität voll auszuschöpfen.