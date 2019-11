Harburg . Der Harburger Kulturtag – seit Jahren ist er fester Bestandteil der lebhaften Kunst‐ und Kulturszene Hamburgs. In diesem Jahr, an diesem Sonntag, findet er zum 16. Mal statt. Wie schon im vergangenen Jahr geht der Kulturtag mit dem verkaufsoffenen Herbstsonntag in der Harburger Innenstadt einher.

Das Archäologische Museum als Veranstalter des Harburger Kulturtages kooperiert dabei mit dem Citymanagement und der Harburger Schützengilde e.V. Eingebunden und beteiligt sind alle wichtigen Harburger Kultureinrichtungen. Von 12 bis 20 Uhr bieten sie die Möglichkeit, für nur 3 Euro ein extra auf diesen Tag zugeschnittenes Programm zu erleben.

Der Kulturtags-Pin, der zum Besuch der vielfältigen Harburger Kultureinrichtungen berechtigt, ist in den jeweiligen Ausstellungen, bei allen Haspa-Filialen, in der Harburg-Info und am Hamburger Abendblatt Ticketshop im Phoenix Center erhältlich.

Im Phoenix Center sind „Lions-Tage“

Ab 13 Uhr präsentieren die Einzelhändler und das Citymanagement Harburg ein herbstlich buntes Programm für die ganze Familie, verbunden mit sozialem Engagement. Zudem steigen im Phoenix Center die jährlichen „Lions-Tage“. Neben den kulturellen Angeboten in der Stadt wird um 18 Uhr der traditionelle „Große Harburger Laternenumzug“ starten.

Im vergangenen Jahr haben ca. 6000 Menschen den Harburger Laternenumzug begleitet. Damit handelt es sich vermutlich um den größten Laternenumzug in Hamburg. Er startet in der Dämmerung an mehreren Treffpunkten und führt in verschiedenen Routen durch die City. Wie in den letzten Jahren gibt es vier Marschrouten, die alle am Harburger Rathausplatz enden. Schon tagsüber können die kleinen Besucher ihre kreative Seite entdecken und mit professioneller Unterstützung originelle Laternen und Dekorationen basteln.

6000 Menschen beim Laternenumzug

Weitere Kinderanimationen, Informationsstände und Unterhaltung bilden den bunten Rahmen dieses Herbstevents. Die beteiligten Kulturschaffenden in diesem Jahr sind: Atelier Malrausch, Alles wird schön, Atelier Phönix, Kunstleihe Harburg, TU Hamburg, Kulturkiosk Blohmstraße, Fischhalle Harburg, Geschichtswerkstatt Harburg e.V., KulturWerkstatt Harburg e.V., electrum – Das Museum der Elektrizität, Künstler zu Gast in Harburg, Atelier im Mayr’schen Haus, Initiative Gedenken in Harburg, Harburger Theater, Archäologisches Museum Museumsplatz, wattenbergART, Habibi Atelier, Archäologisches Museum Harburger Rathausplatz, Kunstverein Harburger Bahnhof, Deichtorhallen Hamburg/Sammlung Falckenberg, Musikforum St. Trinitatis.

Das komplette Programm findet sich auf der Internet-Präsenz des Archäologischen Museums unter