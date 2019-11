Winsen. Bei einem Feuer auf einem Speditionsgelände in Winsen sind am Sonnabend drei Sattelzüge zerstört worden. Gegen 20.05 Uhr wurden die Einsatzkräfte laut Feuerwehr alarmiert, da eine Rauchwolke über dem Gelände einer Spedition an der Otto-Hahn-Straße im Gewerbegebiet Winsen-Ost zu sehen war. Anwohner hatten zudem mehrere Explosionen gehört.

Es entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute brannten bereits drei nebeneinander geparkte Lastwagen, in deren Silo­aufliegern Futtermittel transportiert wird. Die Retter konnten verhindern, dass der Brand sich auf vier weitere in der Reihe stehende Lastwagen ausbreitete. Die Auflieger dieser Fahrzeuge waren mit Treibstoff beladen. Einer dieser LKW wurde allerdings durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt.

Nach etwa 45 Minuten hatten die Feuerwehrleute den Brand gelöscht. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe einer sechsstelligen Summe. Die Brandursache ist derzeit unklar. Ende September hatten im etwa zehn Kilometer entfernten Geesthacht mehrere Sattelzüge gebrannt. Dort geht der Betreiber von Brandstiftung aus.