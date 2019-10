Elstorf. Bereits vor einigen Monaten hatte die Waren-Genossenschaft Raisa (Raiffeisen) angekündigt, dass ihr traditioneller Standort im Ortskern von Elstorf-Schwiederstorf in der Gemeinde Neu Wulmstorf aufgegeben werden soll. Jetzt ist das Landhandelgeschäft mit Gartengeräten, Dünger oder Tiernahrung tatsächlich schon weitgehend geräumt und auch der markante Getreideturm an der B 3 wird nicht mehr genutzt und wohl auch bald abgerissen.

„Stader Saatgut Genossenschaft“, ist darauf noch zu lesen, sie war ein Vorgänger der mittlerweile 100 Jahre alten Raisa-Waren-Genossenschaft, die mittlerweile auch das immerhin gut 10.000 Quadratmeter große Grundstück in Elstorf verkauft hat, wie ein Vorstandssprecher dem Abendblatt bestätigte. Über den Kaufpreis vereinbarte man Stillschweigen, das Grundstück soll aber nach unbestätigten Abendblatt-Informationen von einem Projektentwickler übernommen worden sein, der dort Seniorenwohnungen sowie auch medizinische Angebote planen soll.

Noch sind der Kommunalpolitik keine Baupläne bekannt

Noch sind aber genaue Pläne in der Kommunalpolitik nicht bekannt und müssen wohl auch erst beraten werden. Derzeit hat die Gemeinde Neu Wulmstorf dort eine Veränderungssperre erlassen, so dass die Gemeinde auf jeden Fall ein Mitspracherecht hat.

Strukturwandel in der Landwirtschaft

Grund für die Aufgabe des Genossenschaftsstandorts sei der „Strukturwandel“ in der Landwirtschaft. Landwirtschaftsbetriebe werden immer größer, die Anlage in Elstorf hat keine Möglichkeiten mehr, zu erweitern. Ähnliches galt auch schon für den Landhandel-Standort der Genossenschaft in Buchholz an der Bremer Straße. Auch dort wurde die Niederlassung schon im Frühjahr geschlossen. Alle Mitarbeiter aus Buchholz und Elstorf seien aber in anderen Standorten untergekommen, so ein Vorstandssprecher.