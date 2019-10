Die Daten-Manager von der Umweltkirche

Lüneburg Das Sammeln und Auswerten von Daten ist in der freien Wirtschaft mittlerweile ein üblicher Vorgang, um Kundenverhalten zu analysieren, Abläufe effizienter zu gestalten und somit die Unternehmensziele schneller zu erreichen. In Kirchengemeinden ist dies bisher nicht unbedingt üblich. Anders in der Lüneburger St.-Marien-Gemeinde, die ein Umweltmanagementsystem aufgebaut hat, um systematisch nach einem Ziel zu streben: Unser aller Lebensraum zu bewahren.

„Unser Bestreben ist die kontinuierliche Verbesserung unserer Umweltleistung, unter Berücksichtigung neuester Entwicklungen und Möglichkeiten im Bereich des Umweltschutzes“, heißt es in den Umweltleitlinien der katholischen Pfarrgemeinde. Das Ergebnis ist bereits messbar: 2018 betrug der CO2-Verbrauch der Kirchengemeinde rund 59 Tonnen, immerhin bereits 1,5 Tonnen weniger als zwei Jahre zuvor.

Der Grüne Hahn: ein Umweltmanagementsystem für Kirchen

Für ihr vorbildliches Engagement ist die Kirchengemeinde, die etwa 12.000 Mitglieder hat, nun mit dem Umweltmanagement-Zertifikat Grüner Hahn belohnt worden. Dafür wurde das bisherige Engagement zum Beispiel in den Bereichen Energie, Mobilität und Ressourcenverbrauch einer gründlichen Überprüfung unterzogen.

Ein Gutachter kam schließlich zu dem Schluss, dass die geforderten Kriterien nicht nur erfüllt werden, sondern dass das Umweltmanagement der Kirchengemeinde darüber hinaus besonders umfassend und wirkungsvoll ist: „Die Gemeinde bearbeitet ein beeindruckend breites Themenspektrum und kooperiert dabei gerne mit zivilgesellschaftlichen Gruppen, die ihre Ziele teilen. Dadurch wird die Außenwirkung noch einmal vergrößert.“ Zudem seien die Teammitglieder hoch motiviert, die Aufgaben klug verteilt und das System sehr gut eingebunden in die Gemeindestrukturen.

Umweltleitlinien geben die Richtung vor

Grundlage für die Arbeit sind die Umweltleitlinien der katholischen Pfarrgemeinde. Diese umfassen nicht nur das Datenmanagement, sondern auch nachhaltiges Handeln bei wirtschaftlichen Entscheidungen, regelmäßigen Austausch sowie das Streben nach sozialer Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit. „Wir wollen mit den Rohstoffen dieser Erde so umgehen, dass unsere Lebensqualität nicht auf Kosten von Menschen in anderen Regionen erkauft wird“, sagt Martin Blankenburg, Diakon der Gemeinde und Mitglied im siebenköpfigen Umweltteam, das den Prozess vorantreibt. „Wir möchten zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen.“

Das Umweltteam ist aus einem Arbeitskreis hervorgegangen, der sich bereits seit Anfang 2016 für kirchliche und gesellschaftliche Veränderungen im Sinne der päpstlichen Enzyklika „Laudato Si“ einsetzt. Papst Franziskus hatte darin 2015 zu Umwelt- und Klimaschutz aufgerufen und die Frage gestellt, was die Gesellschaft, die Kirchen, die Politik, die Wirtschaft und die Wissenschaft zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlage sowie für mehr soziale Gerechtigkeit auf unserem Planeten tun können. Der Lüneburger Arbeitskreis organisierte daraufhin konsumkritische Stadtführungen, Baumpflanzungen und einen jährlichen Schöpfungsgottesdienst und entwickelte die Umweltleitlinien für St. Marien.

Klimaschutz betrifft Einkauf, Bildung und Veranstaltungen

Besonderen Wert legt die Kirchengemeinde auf den Klimaschutz. Dieser soll – so die Zielvorgabe – durch eine messbare Reduzierung der CO2-Emissionen unterstützt werden. Zudem soll der Einkauf umweltfreundlicher und fairer gestaltet und die Bildung für nachhaltige Entwicklung gefördert werden, indem sich Gemeindemitglieder und Mitarbeiter an Umweltschutzaktivitäten beteiligen.

„Wir bevorzugen umweltfreundlich und fair gehandelte Produkte, Waren und Dienstleistungen“, sagt Blankenburg. Bei Gemeindefesten wird mittlerweile auf Einweggeschirr verzichtet. Auch soll im Dialog mit Mitarbeitern, Gemeindemitgliedern, Nachbarn und Lieferanten nachhaltiges Handeln und vorausschauendes Denken gefördert werden. „Wir sind offen für Anregungen und Kritik“, betont der Diakon.

Aktionsplan umfasst Mülltrennung, Steckerleisten und Bahnreisen

Zu dem eingeführten System gehört ein Aktionsplan mit konkreten Aufgaben. Diese sollen in den kommenden vier Jahren umgesetzt werden. So soll zum Beispiel die Mülltrennung verbessert und die Müllmenge verringert werden – durch mehr Abfalleimer, Hinweisschilder und bessere Kommunikation innerhalb des Teams. Bis zum Frühjahr 2021 soll zudem die Recycling-Papier-Quote im Pfarrbüro auf mindestens 80 Prozent steigen. Mit der insektenfreundlichen Umgestaltung des Außengelände, um die Biodiversität zu fördern, haben jugendliche Gemeindemitglieder bereits im Frühjahr begonnen.

Auch wenn die Energieeffizienz dem Gutachten zufolge bereits sehr gut ist – der Strom stammt aus der eigenen Photovoltaik-Anlage sowie von einem Ökostrom-Anbieter, im Büro leuchten LED-Lampen und der Pfarrer fährt einen Hybrid-Wagen –, soll der ökologische Fußabdruck der Gemeinde weiter verbessert werden. Abschaltbare Steckerleisten in jedem Büro gehören ebenso zum Umweltprogramm wie die Empfehlung, bei Dienstreisen vorrangig öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, sowie eine kritische Bestandsaufnahme zum Fuhrpark der Gemeinde. Dabei soll geklärt werden: Werden die Fahrzeuge sinnvoll genutzt? Sind sie umweltfreundlich? Und könnten andere Konzepte, wie zum Beispiel Car-Sharing, genutzt werden, um Gemeindemitglieder am Sonntag zur Kirche zu bringen?

In Workshops wird das Erreichte kritisch diskutiert

Inwieweit jeder einen sinnvollen Beitrag zu Klimaschutz, nachhaltiger Mobilität und Biodiversität leisten kann, wird in Gesprächsrunden und Workshops diskutiert. Hier ist eine Kooperation mit der ebenfalls nachhaltig ausgerichteten Leuphana Universität angedacht. Ziel ist es, durch das Engagement in all diesen Teilbereichen den Umweltschutz in den täglichen Prozessen der Gemeindearbeit fest zu verankern. Das übergeordnete Ziel haben die kirchlichen Umweltmanager bereits in ihren Leitlinien festgehalten: „Die Einführung eines Umweltmanagement-Systems in unserer Kirchengemeinde soll ein kleiner Schritt sein, um unsere eine Erde als das gemeinsame Haus der gesamten Menschheitsfamilie besser zu schützen.“

Das Zertifikat „Der Grüne Hahn“

Der Grüne Hahn zeichnet katholische und evangelische Kirchengemeinden aus, die ein Umweltmanagement-System nutzen und ein sogenanntes Audit durchlaufen haben. Zuvor müssen eine gründliche Bestandsaufnahme erstellt, Umweltleitlinien formuliert und das Managementsystem im Alltag erprobt werden.

Für den Aufbau ist ein Umweltteam mit mindestens drei Ehrenamtlichen erforderlich. Die Landeskirche Hannover bezuschusst die Schulungen und Beratungen sowie die Zertifizierung, sodass eine Kirchengemeinde in der Regel mit einem Eigenbeitrag von etwa 500 Euro bis zur Zertifizierung auskommt Nach der erfolgreichen Überprüfung durch einen externen Umweltgutachter erhält die Gemeinde das Zertifikat.

in der Region können sich erst wenige Kirchengemeinden mit dem Grünen Hahn schmücken. Die Friedenskirche in Maschen und St. Jakobus in Winsen arbeiten bereits mit einem zertifizierten Umweltmanagementsystem. In der Kirchengemeinde St. Paulus in Buchholz wird ein solches System für den Friedhof genutzt. Eine Übersicht und weitere Informationen zum Grünen Hahn bieten die Seiten www.kirchliche-dienste.de der evangelischen Landeskirche Hannover.