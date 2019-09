Dieses kleine Sandloch kostet Autofahrer richtig Nerven

Die Vollsperrung des Ehestorfer Heuwegs dauert noch bis zum Jahresende. Und ab Oktober beginnen massive Sanierungen an der Cuxhavener Straße.

Die Öffnung sieht unspektakulär aus, ist aber fünf Meter tief und legt die Baustelle am Ehestorfer Heuweg lahm

Hausbruch. Die Vollsperrung des Ehestorfer Heuwegs dauert mindestens noch bis zum Jahresende. Das teilte der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) am Donnerstagmorgen mit, nachdem eine so genannte Tagesöffnung – ein Loch, das durch das ehemalige Bergwerk unter der Haake verursacht wurde – die Straßensanierung in der Nähe der Landesgrenze gestoppt hat (wir berichteten).