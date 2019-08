Holm Birkholz gibt ein Violinkonzert der Extraklasse

Der Berliner Philharmoniker Holm Birkholz präsentiert sein Soloprogramm „Mandala“ an der Kunststätte Bossard in Jesteburg.

Jesteburg .. Normalerweise spielt er im Tutti bei den Berliner Philharmonikern an der Violine – am Sonntag, 25. August, ist Holm Birkholz mit seinem Soloprogramm „Mandala“ an der Kunststätte Bossard in Jesteburg zu hören. Musik von Johann Sebastian Bach, kombiniert mit Eigenkompositionen, werden bei dem Konzert mit meditativen Klanglandschaften verbunden.