Musikfest erklingt am Kiekeberg

Ehestorf.. Das kleinste Bundesland richtet ein großes Musikfest aus - und überschreitet dafür auch gern mal die Landesgrenze. So macht das Musikfest Bremen am 6. September, auch Freilichtmuseum am Kiekeberg Station. Für dieses Wandelkonzert mit dem Titel „Divertimento am Kiekeberg“ gibt es noch Karten zu kaufen. SPARK – Die Klassische Band und das Ensemble Dialoghi spielen im Hof Meyn und im Historischen Tanzsaal ab 19 Uhr jeweils 45 Minuten mit je einer Wiederholung.