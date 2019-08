Hamburg. Beim Imkertag im Freilichtmuseum am Kiekeberg werden Besucher mit Vorträgen, Führungen und Mitmachaktionen über die Geheimnisse der Imkerei aufgeklärt. Kinder können an einem Sinnesparcours teilnehmen und eine eigene Honigschleuder basteln – was das wohl ist?

Imkertag am Kiekeberg So 4.8., 10.00–18.00, Freilichtmuseum am Kiekeberg (Bus 340), Am Kiekeberg 1, Eintritt 9,-/unter 18 J. frei