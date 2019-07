Markt-Tipp Rosige Blütenpracht im Freilichtmuseum am Kiekeberg

Alles rund um die Königin der Blumen, die Rose, findet sich am Sonntag im Freilichtmuseum am Kiekeberg. Beim Rosenmarkt zeigen ausgewählte Anbieter mehr als 800 Sorten. Zudem gibt es Beratung zu Pflege, Schnitt und Düngung sowie kulinarische Genüsse und viel Dekoratives aus Rosen. (kil)

Rosenmarkt So 21.7., 10 bis 18 Uhr, Freilichtmuseum am Kiekeberg (Bus 340), Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten, Eintritt 9 Euro, bis 18 Jahren frei