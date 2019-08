Ein Jubilar geht mit der Zeit

Harburg.. Er ist einer der ältesten Gartenvereine in Harburg – am Mittwoch auf den Tag genau wird er 100 Jahre alt. Mit einem bunten Fest feiern die Gartenfreunde vom Gartenbauverein Reiherhop 2 am Wochenende den runden Geburtstag. Und das Schönste: Besucher sind herzlich willkommen. Wer will, kann mitfeiern und mit Hobbygärtnern ins Gespräch kommen – und sich einen Einblick in die gepflegte Anlage am Hang des Göhlbachtals verschaffen.

Rückblick: Angefangen hat alles vor 100 Jahren. 86 Interessierte treffen sich am 7. August 1919 in einer Gaststätte an der Bremer Straße zur Gründungsversammlung des Gartenbauvereins Reiherhop 2. Zwei Monate später hat der Verein schon 123 Mitglieder, das erste Vereinsfest ist beschlossene Sache. Ein Jahr später pachtet der Verein weitere Ländereien hinzu – um der damals wie heute enormen Nachfrage nach einer Gartenparzelle gerecht werden zu können.

Das Gelände des Gartenbauvereins Reihershop II befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hochhaussiedling am Gottschalkring.

Foto: Jörg Riefenstahl

Der Generationswechsel ist in vollem Gange

Heute gibt es auf dem Vereinsgelände zwischen Steinikestraße und Gottschalkring 187 Parzellen. Alle werden von Hobbygärtnern bewirtschaftet. Während zur Vereinsgründung und bis in die 1950er-Jahre für viele Menschen der Anbau von Obst und Gemüse pure Notwendigkeit war, überwiegt heute die Freude am Pflanzen und Ernten – und an der gärtnerischen Tätigkeit als solche. „Gerade junge Familien Ende 20 Anfang 30 mit Kindern heute übernehmen gern einen Garten, um ihrem Nachwuchs die Natur und Pflanzen nahebringen zu können“, erzählt Hobbygärtnerin Heike Riemann, gleichzeitig im Festausschuss des Vereins aktiv. Der Generationswechsel ist in vollem Gange. „Wir haben sogar Harburger Studenten, die während ihrer Studienzeit einen Garten übernehmen.“

Das war nicht immer so. Im Krieg und in der „schlechten Zeit“ danach boten 60 Behelfsheime auf dem Areal Menschen Unterkunft, die ihre Wohnung verloren hatten. Heute gibt es noch vier solcher Behelfsheime. Wenn ihre Besitzer gehen, werden auch sie abgerissen.

Das erste Vereinshaus – mit viel Fleiß von Vereinsmitgliedern 1924 erbaut, fiel dem Krieg zum Opfer. Allein 60 Bombentrichter wurden auf dem damals gut 4,5 Hektar großen Vereinsgelände gezählt. 1950 wurde das zerstörte Gebäude durch eine ehemalige Militärbaracke ersetzt. Sie stand in Neugraben. „Sie wurde abgebaut, hierher verfrachtet und neu aufgebaut. Selbstverständlich in Eigenregie – und mit viel Fleiß und in Gemeinschaftsarbeit von Vereinsmitgliedern“, sagt Heike Riemann. Neben der jährlichen Pacht gehört Gemeinschaftsarbeit als Beitrag jedes Mitglieds seit der Vereinsgründung dazu. Wege und das Vereinshaus werden gepflegt, Reparaturarbeiten erledigt – und auch die erste Wasserleitung wurde 1949 von Vereinsmitgliedern selbst verlegt.

Das Vereinshaus von 1950 steht heute noch. Es wurde den Erfordernissen immer wieder neu angepasst. So wurde in den 1990er-Jahren in einem Anbau eine Schießanlage für Schützen installiert. Das ist vorbei – wie auch die Nachtwachen, die in der Not der Nachkriegszeit die Gärten vor Plünderern schützten. Aus heutiger Sicht unvorstellbar. Mehrfach musste der Verein Parzellen abtreten – in den 1950er-Jahren für einen Schulneubau, den Bau der Steinikestraße und 1969 für den Gottschalkring und den Neubau der Hochhäuser.

Friedrich Grützmacher, Zweiter Vorsitzender im Gartenbauverein, mit selbst angebauten Tomaten: „Wir alle hoffen, dass wir noch sehr lange hier bleiben werden.“.

Foto: Jörg Riefenstahl

„Gerade in der dicht besiedelten Stadt brauchen wir auch Kleingärten als ,Grüne Lunge’ im Stadtbild. Wie in den vergangen Jahrzehnten wollen wir unser grünes Hamburg gemeinsam mit den Gartenfreunden bewahren und fortentwickeln“, sagte Hamburgs damaliger Erster Bürgermeister Henning Voscherau im Grußwort zum 75-jährigen Jubiläum des Vereins. Das war vor 25 Jahren. In Zeiten von Klimakrise, CO 2 -Debatte und wachsendem Umweltbewusstsein sind seine Worte heute wieder aktuell.

In deinem Garten bist du nie allein

Für viele ist die naturnahe Gartenanlage, zugleich Teil des öffentlichen Grünzuges am Ütschendiek Lohmühlenteich, ein Stück Heimat. „Als Kind habe ich Garten gehasst. Ich habe lieber in der Wohnung auf meine kleine Schwester aufgepasst“, gesteht Annett Kurras, Vorstandsmitglied und im Festausschuss aktiv. Seit 2011 bewirtschaftet die Erzieherin mit ihrem Mann Mirko eine Parzelle. Und wie sieht sie es heute? „Gärtnern macht Spaß, Garten macht glücklich“, sagt Annett und strahlt. „Es ist ein ganz anderes Gefühl, morgens mit dem Kaffeebecher durch den Garten zu schlendern als in der Wohnung zu sitzen“, ergänzt Mirko, der im Freihafen arbeitet. Feiern mit Gartenfreunden gehört dazu. „Du bist im Garten nie allein. Wann kommt schon mal jemand in Deine Wohnung? Hierher in unseren Garten kommen sie alle. Es ist unser Haus am See.“

Besucher willkommen

Am Sonnabend beginnt um 14 Uhr das Kinderfest auf dem Vereinsplatz. Im Vereinshaus gibt es KleingartenKaffee und Kuchen. Ab 19 Uhr wird dort getanzt.

Mit einem Jazzfrühschoppen wird Sonntag ab 11 Uhr weitergefeiert.

Die Geschichtswerkstatt Harburg und der Kleingartenverein Reiherhop 2 werfen am 27. September (16 Uhr) einen historischen Blick auf die Kleingärten in Harburg (Anmeldung unter 100-jahre-reiherhop@web.de erbeten).

Das Vereinshaus ist von der Steinikestraße und vom Gottschalkring gut zu Fuß zu erreichen.