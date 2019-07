Die neu errichteten Fahrradabstellanlagen am Gymnasium I in Winsen nehmen (von links) Jörn Petersen von der Gebäudewirtschaft des Landkreises, stellvertretender Schulleiter Frank Stoppel, Landrat Rainer Rempe, Schulleiter Dirk Benthack, Landkreismitarbeiterin Mareile Kleemann, Regionalmanagerin Hanna Fenske und stellvertretende Regionalmanagerin Agnieszka Paschek offiziell in Betrieb.