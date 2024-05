Hamburg. In drei Stadtteilen müssen Autofahrer mit massiven Einschränkungen rechnen. Grund dafür sind „umfangreiche“ Arbeiten in Ohlsdorf.

Ab dem Sommer werden die Wellingsbütteler Landstraße in Ohlsdorf und der Wellingsbüttler Weg, der durch die Stadtteile Wellingsbüttel und Ohlsdorf führt, umfassend saniert. Gegen die Pläne gab es im Vorgeld erheblichen Widerstand. Bis voraussichtlich Ende 2027 werden umfangreiche Arbeiten an Trink- und Abwasserleitungen vorgenommen. Auch Strom- und Gasanschlüsse sowie der Straßenraum werden erneuert.

Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) müssen in der Vorbereitung dafür alle umliegenden Ausweichstrecken leistungsfähig und verkehrssicher gestaltet werden, damit der Verkehrsfluss gewährleistet werden könne. Daher wird es in den kommenden Wochen immer wieder abschnittsweise zu Vollsperrungen im Alstertal kommen.

Verkehr Hamburg: Straßen im Alstertal teils voll gesperrt – bis 23. Juni

Betroffen sind die Bergstedter Chaussee und Saseler Chaussee sowie der Poppenbütteler Weg. „Um die Sanierungen der Bergstedter und Saseler Chaussee termingerecht fertigzustellen, sind zwischen dem 21. Mai und voraussichtlich 23. Juni abschnittsweise Vollsperrungen nötig. Ab 13. Mai wird außerdem mit Instandsetzungsarbeiten auf dem Poppenbütteler Weg zwischen Tegelsbarg und Schulbergredder begonnen“, so eine Sprecherin des LSBG.

Der LSBG führe diese Arbeiten in Koordinierung zur Maßnahme in der Wellingsbütteler Landstraße und im Wellingsbüttler Weg aktuell mit Hochdruck durch. Der Zeitrahmen sei eng.

Verkehr Hamburg: Sperrungen im Alstertal – Baufirma informiert Anwohner

Die möglichen Ausweichstrecken Bergstedter Chaussee und Saseler Chaussee werden bereits seit Mitte 2023 beziehungsweise seit Anfang 2024 saniert. Die Arbeiten in der Bergstedter Chaussee sollen Ende Juni abgeschlossen sein. Um auch in der Saseler Chaussee bis Ende Juni fertig zu werden, seien vom 21. Mai an abschnittsweise Vollsperrungen notwendig, so die LSBG-Sprecherin weiter.

Mehr zum Thema

Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden über die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke durch die Baufirma direkt informiert, versichert sie. Der Durchgangsverkehr werde in beide Richtungen über den Volksdorfer Grenzweg, Volksdorfer Damm und Waldweg zur Stadtbahnstraße umgeleitet. Die Umleitung werde ausgeschildert.

Achtung auf dem Poppenbütteler Weg: Schon am Montag geht es los

Bereits am 13. Mai beginnen die Instandsetzungsarbeiten auf dem Poppenbütteler Weg zwischen Tegelsbarg und Schulbergredder, der in Teilen (Schulbergredder bis Alte Landstraße) ebenfalls als Umleitungsstrecke für die Arbeiten in der Wellingsbütteler Landstraße und am Wellingsbüttler Weg dienen wird.

Der Verkehr wird pro Richtung einstreifig durch das Baufeld geführt. „Alle Arbeiten werden bis Mitte August 2024 beendet sein“, so die LSBG-Sprecherin.