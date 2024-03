Hamburg. Eigentlich hatte das LKA nur den Hinweis auf einen Safe gegeben – doch dann fanden die Taucher gleich mehrere Tresore im Wasser.

Taucher der Polizei Hamburg haben bei einer Suche am Alsterdorfer Damm in der Alster mehrere Tresore gefunden. Das sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Die Taucher hätten demnach vom LKA einen Hinweis erhalten, dass dort ein Safe in der Alster liegen solle. Tatsächlich, so der Sprecher, hätten sie mehrere Tresore gefunden.

Zum Hintergrund war zunächst nichts bekannt. Dass Panzerschränke in Gewässern auftauchen, kommt immer wieder einmal vor – in der Regel nach Diebstählen.

Diesen und andere Tresore sicherten Polizeitaucher am Montag aus dem Wasser am Alsterdorfer Damm. © dpa

Tresor aus Wasser gefischt – Erinnerungen an Wolf Biermann

Bei Drakenburg (Kreis Nienburg/Weser) etwa fischten vor knapp drei Jahren Polizeitaucher Tresore und Zigarettenautomaten aus dem Schleusenoberkanal.

In Hamburg sorgte wiederum im Januar 2015 der Fund eines Tresors im Mittelkanal in Hammerbrook für Aufsehen – der Geldschrank war zuvor dem Liedermacher Wolf Biermann aus seiner Ottenser Wohnung entwendet worden.

In dem alten Stasi-Tresor hatte Biermann unter anderem eine wertvolle Luther-Bibel aus dem Jahr 1732 gelagert. Auch deshalb hatte der Wahlhamburger sich seinerzeit mit einem dramatischen Appell an die mutmaßlichen Einbrecher gerichtet.

dpa/jdr