Hamburg. Vor acht Jahren diagnostizierte UKE-Ärztin bei der Hamburgerin Neuronale Ceroid-Lipofuszinose. Warum die Krankheit so tückisch ist.

Sarah Marquard hat eine klare Vorstellung, als sie nach der Schule am Esstisch neben ihrer Mutter Yvonne Platz nimmt. „Ich möchte Gyros mit Pommes“, sagt die 16-Jährige. Der Wunsch geht in Richtung von Vater Mika, der an diesem Tag für das Essen bei der Familie aus Hamburg-Rahlstedt zuständig ist. Immer und immer wieder wiederholt der Teenager seinen Abendessenswunsch.