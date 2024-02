Dumm und illegal: Wiederholt wurden in den Hamburger Stadtteilen Langenhorn und Fuhlsbüttel haufenweise Brot und Brötchen an Straßenränder und in Gewässer gekippt – hier in das Regenrückhaltebecken im Franz-Röttel-Park an der Tangstedter Landstraße. © Vivian Haase | Vivian Haase