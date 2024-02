Hamburg. Zivifahnder der Polizei werden auf mehrere Männer aufmerksam, die sich auf einem Parkplatz am Alten Teichweg verdächtig verhalten.

Ermittlern der Polizei Hamburg ist offenbar ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß, sind am vergangenen Freitag (27. Januar) im Stadtteil Dulsberg 55 Kilogramm Marihuana in einem Opel-Transporter sichergestellt worden.

Zivilfahnder des Drogendezernats seien auf mehrere Männer aufmerksam geworden, die auf dem Parkplatz eines Fitnesscenters am Alten Teichweg in der Nähe des Fahrzeug standen und sich verdächtig verhielten. Anschließend hätten sich die Männer entfernt.

Polizei Hamburg findet Marihuana in Umzugskartons

Weil sich im Zuge der Ermittlungen der Verdacht erhärtet habe, dass mit dem Transporter Drogen transportiert wurden, habe die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Auf der Ladefläche fanden die Ermittler schließlich das Rauschgift in mehreren Umzugskartons verpackt.

Festnahmen gab es laut Polizei nicht. Das Auto wurde sichergestellt. Die Emittlungen zu den Hintergründen dauern an.