Hamburg. Fahrer überfährt an Sievekingsallee rote Ampel und stößt mit anderem Pkw zusammen – Frau verletzt. Erneute Sperrung der Unfallstelle?

Ein Autofahrer hat am frühen Donnerstagmorgen auf der Sievekingsallee in Hamburg-Hamm einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann um 4.18 Uhr zunächst eine rote Ampel überfahren, war dann in den Gegenverkehr geraten und in der Folge mit einem Pkw zusammengestoßen.