Restaurant Hamburg Überraschend: Warum SoHo Chicken am Eppendorfer Weg schließt

Das SoHo Chicken Restaurant am Eppendorfer Weg eröffnete vor acht Jahren. Jetzt schließt das Lokal in Hoheluft-Ost überraschend.

Das auf Hähnchen spezialisierte Lokal an prominenter Stelle in Hoheluft eröffnete vor acht Jahren. Was Dirk Block zu den Gründen sagt.