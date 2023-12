Rodeln in Hamburg: Das sind die schönsten Pisten zum Schlittenfahren

Hamburg. Es ist ein Bild, das es in Hamburg lange nicht zu sehen gab: Seit Tagen fallen dicke, glitzernde Schneeflocken vom Himmel und hüllen die Hansestadt in einen weißen Schleier.

Und auch, wenn die überraschende Wetterentwicklung auf den Straßen und bei der Bahn für Probleme sorgt: Viele Hamburger freuen sich über die dicke Schneedecke und wollen jetzt die eingestaubten Schlitten aus dem Keller holen. Ob Eppendorf, Volksdorf oder im Schanzenpark – Möglichkeiten zum Rodeln gibt es viele. Eine Übersicht.

Rodeln in Hamburg – sogar mit Blick auf die Elbe

Nicht nur eine, sondern gleich eine ganze Reihe schöner Rodelpisten mit herrlicher Aussicht auf die Hamburger Elbe befinden sich entlang der Elbchaussee von Blankenese über Klein Flottbek bis nach Ottensen.

Neben dem Baurs Park und dem Schinckels Park in Blankenese eignen sich besonders der Hindenburg Park, der Rosengarten und der Donnerspark in Othmarschen und Ottensen für eine Rodeltour mit Ausblick.

Bergedorfer Gehölz: Rasantes Rodeln am Doktorberg

Am Doktorberg im Bergedorfer Gehölz befindet sich die wohl längste Rodelpiste Hamburgs. In den 1930er-Jahren angelegt, begeistert die kurvenreiche und über einen Kilometer lange Strecke seit bald 90 Jahren Schneebegeisterte.

Auch wenn das Gefälle der Piste für norddeutsche Verhältnisse nicht unerheblich ist, eignet sich der Doktorberg am Reinbeker Weg für kleine wie für große Schlittenfahrer, solang diese von einer Aufsichtsperson begleitet werden. Erreichen lässt sich die Rodelbahn im Osten Hamburgs am besten mit dem Auto oder dem 235er-Bus ab der S-Bahnstation Bergedorf bis zur Haltestelle Waldschloss.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hamburg-Volksdorf: Rodeln auf dem Mellenberg

Was für Süddeutsche ein Hügel ist, ist für Hamburger schnell mal ein Berg. Tatsächlich kommt nichts im Hamburger Norden der herkömmlichen Vorstellung so nahe wie der rund 63 Meter hohe Mellenberg in Volksdorf. Allen rodelbegeisterten Hanseaten beschert das eine der schnellsten Abfahrten, die hier zu finden sind.

Die 150 Meter lange Strecke mitten im Buchenwald eignet sich für Erwachsene und Schulkinder – jüngere Kinder sollten etwa auf den Eimsbütteler Park ausweichen, der sich hervorragend für Familien eignet. Für alle anderen bietet sich bei der Anfahrt die Linie U 1 bis zur Haltestelle Meiendorfer Weg an. Von dort sind es zu Fuß knapp zwei Kilometer bis zur Rodelpiste.

Schnee in Hamburg: Familiäres Rodeln im Schanzenpark

Ein Rodelparadies für Familien ist der Schanzenpark im Herzen Hamburgs. Der Park an der U- und S-Bahnstation Sternschanze bietet alles, was es für einen schönen Ausflug mit dem Schlitten braucht. Die breite Piste mit einer Länge von rund 100 Metern flacht nach einem schnellen Start etwas ab und führt vom Wasserturm ausgehend weit in den Park hinein.

Einziges Manko für Rodler ist wohl, dass der Schanzenpark sich auch bei Spaziergängern und Hundebesitzern großer Beliebtheit erfreut und von ihnen daher ein erhöhtes Maß an Achtsamkeit fordert. Und man muss sich etwas Mühe geben, um die notwendigen Abstände einzuhalten. Dafür entschädigen aber die zahlreichen Cafés und Restaurants in der Umgebung, bei denen warme Getränke für durchfrorene Hände abgeholt werden können.

Tipp für Hamburger: Rodeln im Eppendorfer Park

Der Eppendorfer Park an der Breitenfelder Straße ist zentral gelegen und bietet kleinen Rodlerinnen und Rodlern trotz seiner überschaubaren Fläche ein großes Wintervergnügen.

Neben einer kleinen Rodelpiste haben die Kinder viel Platz für Schneeballschlachten und können auf dem angrenzenden Spielplatz auch im Winter toben und spielen. Besonders für Eltern mit Kleinkindern ist der Eppendorfer Park aufgrund seiner Rodelstrecke mit einem geringen Gefälle ideal.

Rodelberg am Öjendorfer See: Mehrere Pisten locken Hamburger

Am Südende des Öjendorfer Sees befindet sich ein Rodelberg, der besonders für Familien geeignet ist, deren Mitglieder unterschiedliche Vorstellung von einer idealen Rodelstrecke haben. So führt nicht nur eine Piste vom Hügel hinab, sondern gleich eine ganze Reihe.

Was Steilheit und Geschwindigkeit angeht, müssen also keine Kompromisse gefunden werden. Der Öjendorfer Park lässt sich entweder mit dem Auto über den Barsbütteler Weg oder mit der Buslinie 263 bis zur Haltestelle Gleiwitzer Bogen erreichen.

Schlittenfahren in den Harburger Bergen

Im Süden Hamburgs sind es vor allem die Harburger Berge, die mit einer Vielzahl kleiner und großer Rodelpisten Besucher anlocken. Unter anderem findet sich hier auch der Reiherberg, eine immerhin 80 Meter hohe Erhebung, von der verschiedene Rodelstrecken abgehen.

Mehr zum Thema

Weitere Rodel-Hotspots liegen an der Kuhtrift in Heimfeld und im Harburger Stadtpark am Außenmühlenteich. Echte Klassiker sind auch die Abfahrten in der Nähe der Kärntener Hütte, die sich entweder mit dem Auto über die Cuxhavener Straße oder mit dem Bus Linie 141 bis zur Haltestelle Haake gut erreichen lassen

Weitere Orte zum Rodeln in Hamburg:

Innocentiapark in Harvestehude

Goßlers Park in der Blankeneser Landstraße gegenüber von Lühmanns Teestube

Fischbeker Heide neben dem Parkplatz der Neugrabener Bahnhofstraße

Müllberg in Hummelsbüttel an der Glashütter Landstraße

Kiesgrube in Rissen

Rodelhang am Rahweg in Niendorf