Nach monatelangem Leerstand ist klar, was in die frühere Bäckereifiliale einzieht. Statt Brot gehen nun Getränke über den Tresen.

An der Hoheluftchaussee Ecke Eppendorfer Weg zieht ein neues Geschäft ein. Bis vor einigen Monaten gab es hier noch eine Backhus-Filiale.

Eppendorfer Weg Hoheluft – neues Geschäft eröffnet an prominenter Ecke

Hamburg. Erst Brötchen, dann Hochprozentiges: Nach monatelangem Leerstand ist nun klar, wer der neue Mieter an der Hoheluftchaussee/ Ecke Eppendorfer Weg, wo sich gerade ohnehin viel tut, wird. Dort, wo zuvor eine Backhus-Filiale war, wird im Oktober eine Fachhandlung für Gin und Rum einziehen. Der Name: Rum-Paradise.

Lokstedter dürften den Namen bereits kennen, denn Rum-Paradise hat bereits eine Handlung in der Grelckstraße. Geschäftsführer Heiko Karp erklärt: „Wir verkaufen bereits seit vielen Jahren Rum und Gin über unsere Onlineplattform.“ 2018 habe er dann zunächst das Geschäft in der Grelckstraße eröffnet. „Das lief gut, und unser Außenlager ist stetig weiter gewachsen.“

Hoheluft: Geschäft für Gin und Rum will auch Veranstaltungen anbieten

Schließlich wollte Karp den nächsten Schritt gehen und suchte nach einer exponierten Lage in einem anderen Stadtteil. So fand er die Geschäftsräume an der Hoheluftchaussee.

Der Plan: „Genau wie an der Grelckstraße soll es mehr sein als nur ein Shop. Wir wollen Live-Tastings und Events zum Thema Rum und Gin anbieten“, so der 58-Jährige. „Außerdem wollen wir vom neuen Standort her versenden und unsere Ware groß präsentieren.“

Mehr zum Thema

Hoheluftchaussee: Rum-Paradies – neuer Laden soll Ende Oktober eröffnen

Wie kam es zu der Mischung Rum und Gin? „Gin ist schon seit vielen Jahren sehr beliebt. Da kennen sich die Kunden zum Teil schon gut aus und wissen, was sie wollen.“ Im Bereich Rum sieht Karp einen wachsenden Markt. „Seit einiger Zeit wächst auch das Interesse an Rum. Die Leute haben Lust, neue Sorten auszuprobieren.“

Weiter ist geplant, dass der neue Standort auch für Geburtstagsfeiern und andere festliche Anlässe gebucht werden kann. Bis es so weit ist, müssen sich die Kunden aber noch einen Moment gedulden. „Zunächst stehen noch Renovierungsarbeiten an. Wir gehen davon aus, dass wir Ende Oktober dann eröffnen und starten können.“