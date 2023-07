Verkehr Hamburg: Ende mit Stolperfallen –Baustellen an fast 40 Straßen

Hamburg. Schiefe Gehwegplatten, Asphaltausbesserungen oder Baumwurzeln, die zu Stolperfallen werden: Das BezirksamtHamburg-Nord sagt diesen Hindernissen für Fußgänger jetzt den Kampf an und startet eine Offensive für Gehwegsanierung.

Noch in diesem Jahr stehen dafür Sondermittel der Verkehrsbehörde in Höhe von rund einer Million Euro zur Verfügung. Die aufwendigsten Instandsetzungen werden dabei zunächst in der Steilshooper Straße zwischen Habichtstraße und Elligersweg in Barmbek (85.000 Euro) sowie in der Straße Im Winkel in Eppendorf (60.000 Euro) umgesetzt.

Verkehr Hamburg: Stolperfallen – Bezirksamt saniert Gehwege

Insgesamt stehen auf der Prioritätenliste des Bezirksamts Gehwege an 39 Straßen. Sie alle sollen noch dieses Jahr saniert werden. Die Maßnahmen haben einen Gesamtumfang von 955.000 Euro und beinhalten die Sanierung im Bestand, sodass Parkplätze in der Regel erhalten bleiben.

Bezirksamtschef Michael Werner-Boelz hat die Förderung des Fußverkehrs zum Schwerpunkt in Hamburg-Nord gemacht.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

In den Folgejahren sollen weitere Maßnahmen, die bereits festgestellt wurden, umgesetzt werden. Die Gesamtkosten dafür werden auf 4,4 Millionen Euro geschätzt. Die Planungen wurden am Mittwoch im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vorgestellt.

Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz ist selbst überzeugter Fußgänger

Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz, selbst überzeugter Fußgänger, hat die Förderung des Fußverkehrs zu einem Schwerpunkt in Hamburg-Nord gemacht. „Alle Verkehrsteilnehmer sind auf sichere und breite Gehwege angewiesen: ob mit dem Kinderwagen, mit dem Rolli oder zu Fuß, ob auf dem Weg zur S-Bahn oder zu einem Parkplatz.“ Es sei daher richtig, dass Politik und Verwaltung sich diesem Bereich immer mehr zuwendeten.

Auch der Fußverkehr sei ein wichtiger Bestandteil der Mobilitätswende und leiste einen wichtigen Beitrag zum Erreichen Hamburger Klimaziele. Ihn zu fördern helfe, die klimaschädlichen Emissionen im Verkehrssektor zu reduzieren.

Verkehr Hamburg: Bezirk Nord ist mit Fußverkehrsstrategie „wegweisend“

Mit seinen Fußverkehrsstrategien für die Stadtteile Alsterdorf und Hoheluft-Ost sei Hamburg-Nord dabei „wegweisend“. Ein besonderer Fokus liegt bei der Instandsetzung der Gehwege auf Barrierefreiheit.

Weitere Gehwege, die in diesem Jahr saniert werden, befinden sich an Ohlsdorfer Straße, Rübenkamp, Alter Teichweg, Mundsburger Damm, Armgartstraße und Poelchaukamp.