Wetter und Klimawandel Tausende Fische in Hamburg nach Starkregen qualvoll verendet

Der sonst idyllische Appelhoffweiher in Hamburg-Steilshoop: Die Wasseroberfläche und das Ufer sind übersät mit toten Fischen.

Am Appelhoffweiher in Steilshoop, aber auch in Gewässern wie der Alster wurde das Phänomen beobachtet. Umweltbehörde reagiert.