Restaurant Hamburg: Muttertag am 14. Mai! Das sind perfekte Brunch-Lokale

Ein aktuelles Ranking zeigt: Vier der 50 beliebtesten Brunch- Restaurants und -Cafés in ganz Deutschland sind in Hamburg.

Brunchen am Muttertag – in Hamburg haben Kinder und ihre Mütter vielfältige Möglichkeiten (Symbolbild).

Hamburg. Der Muttertag steht vor der Tür – und zwar schon am kommenden Sonntag (14. Mai). Wer jetzt aus allen Wolken fällt, weil er Mutti noch kein Präsent besorgt hat und nicht wirklich ein passionierter Zuckerbäcker ist, der überlegt womöglich, seine Mama am Muttertag auszuführen.

Restaurant Hamburg: Drei der beliebtesten Brunch-Lokale im Norden

Weil Sonntag der perfekte Tag für einen Brunch ist, kommt das gerade erst erschienene Ranking „Deutschlands beliebteste Brunch-Lokale“ von Opentable – einem Anbieter von Online-Reservierungen – gerade recht. Denn vier der 50 bei Opentable-Nutzern beliebtesten Brunch-Restaurants und -Cafés in Deutschland befinden sich in Hamburg.

Auffällig: Drei dieser vier Restaurants liegen im äußersten Norden Hamburgs. Der anschließende Verdauungsspaziergang könnte also in eines der Naturschutzgebiete nördlich der Stadt führen, etwa ins Raakmoor oder Wittmoor.

Restaurant Hamburg: Perfekter Brunch zum Muttertag

Lobend hebt die Brunch-Hitliste, die auf den Bewertungen von mehr als 450.000 Opentable-Nutzern basiert, etwa das Café Reinhardt in Poppenbüttel hervor. In dem irgendwo zwischen gemütlich und mondän eingerichteten Café mit großer Außenterrasse genießen Gäste das Frühstücksangebot durchgehend von 9 bis 18 Uhr.

Vital, vegan oder Gourmet – hier wird jeder Frühstückstyp satt. Die Brotwaren kommen jeweils frisch aus der Reinhardts-Backstube. Wer es lieber herzhaft mag, kann sich in Poppenbüttel ab 12 Uhr außerdem mit Speisen abseits des Frühstücksportfolios bewirten lassen. Auf der Monatskarte Mai finden sich unter anderem eine Spargelcremesuppe und Räucherlachs auf Kartoffel-Rösti.

Ebenfalls höchst beliebt bei Brunch-Fans ist Opentable zufolge Die Villa – Ihr Wiener Kaffeehaus in Volksdorf. Montag bis Sonnabend wird hier regulär Frühstück serviert, und an Sonntagen von 10 bis 13.30 Uhr wartet ein Brunchbuffet auf die Besucher. Für 24,90 Euro schlemmen Gäste hier Süßes aus der hauseigenen Konditorei, Salatvariationen, Rührei, Lachs und Co.

Am Muttertag Brunchen in Langenhorn – im Pink and Orange

Das Pink and Orange – ehemals eisundsalzig – in Langenhorn ist als italienisches Restaurant mit dem Motto „Pizza, Wine, People“ (zu deutsch: „Pizza, Wein, Leute“) vermutlich in nur wenigen Köpfen als typisches Brunch-Lokal abgespeichert. Dass es das Pink and Orange in Langenhorn dennoch unter die Top-Adressen fürs Brunchen in Hamburg geschafft hat, ist umso beachtlicher. Auf der Frühstückskarte des Restaurants finden sich neben Klassikern wie Zimtschnecke und Rührei auch Gerichte wie Shakshuka oder pochierte Eier mit Feta und Bohnen-Hummus.

Die Inhaberin des Restaurants Pink and Orange, Sophia Behr – neben Pizza gibt es dort auch Brunch.

Foto: Thorsten Ahlf / FUNKE FOTO SERVICES

Sonnabends, sonntags und feiertags lädt das Restaurant zwischen 9 und 15 Uhr zum „boozy Brunch“. Dabei stehen neben den Speisen auch alkoholische Getränke im Vordergrund. Weil am Sonntagvormittag wohl die wenigsten auf einen schweren italienischen Rotwein spekulieren, hat das Pink and Orange der Tageszeit angemessene Drinks im Angebot. Darunter etwa der Sorbetto Float (Fruchtsorbet mit Schaumwein) oder Espresso Martini (Wodka, Espresso, Zucker) – na, wenn der nicht wach macht!

Restaurant Hamburg: Brunch im Herzstück in Eimsbüttel

Auch das Restaurant Herzstück in Eimsbüttel zählt zu den beliebtesten Brunch-Adressen Deutschlands. Das Restaurant in der Osterstraße führt zahlreiche gesunde Leckereien auf der Frühstückskarte, beispielsweise eine Früchte- oder Açai-Bowl, Avocado-Stulle oder Rührei von glücklichen Kastanienhof-Hühnern. Hier können Mütter und Kinder – und natürlich auch alle anderen – am Sonntag von 9 bis 15 Uhr brunchen.

Brunchen am Muttertag in Hamburg – besser einen Tisch reservieren

Übrigens: Jetzt noch schnell einen Tisch zu reservieren, kann sich lohnen. Denn eine Auswertung von Opentable hat ergeben, dass im Jahr 2022 mit 55 Prozent mehr als die Hälfte der Reservierungen in Lokalen mindestens drei Tage im Voraus gebucht wurden.

Sowieso setzen die Deutschen vermehrt aufs Reservieren, wie Opentable mitteilt. „Im April stiegen die Reservierungen um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr und wir erwarten, dass sich dieser Enthusiasmus auch im Mai fortsetzen wird, wenn die Gäste auf der Suche nach dem perfekten Restaurant für den Muttertag sind“, sagt Robin Chiang von Opentable.

Noch-immer-Unentschlossenen sei Folgendes gesagt: Neben Opentable hat sich auch das Feinschmecker-Magazin Falstaff kürzlich näher mit Hamburgs Brunch-Lokalen befasst. Erst im April hatte es ebenfalls Restaurants und Cafés für ihr Frühstücksangebot gekürt.