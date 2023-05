Gerade hat in Eimsbüttel das Braena eröffnet, das ein besonderes Frühstück bietet. Weitere Adressen zum Schlemmen schon am Morgen.

Krenar Afuzi (Mitte) und seine Mitarbeiter Mona Herter und Jason Lee im neuen Frühstückscafé Braena am Heußweg in Hamburg-Eimsbüttel.

Hamburg. Mit dem neuen Braena am Heußweg in Eimsbüttel hat sich Krenar Afuzi den Traum vom eigenen Café erfüllt. Mitte April ging er damit an den Start. Es sind vor allem die Frühstücks- und Brunch-Angebote, die dort im Fokus stehen.

Wie im Wohnzimmer sollen sich die Gäste in dem Eckgebäude fühlen. Und tatsächlich lässt es sich auf dem samtbezogenen Sofa im hinteren Teil des Cafés gemütlich sitzen. Eine Stehlampe auf der linken Seite, ein Sessel neben dem Couchtisch und das heimelige gemütliche Gefühl setzt sofort ein.

Hamburg-Eimsbüttel: Die schönsten Cafés zum Frühstücken und Brunchen

Okay, es ist schon ein sehr großes Wohnzimmer mit bis zu 50 Sitzplätzen, aber egal. So ist genug Platz für alle da – die Stühle sind secondhand erworben, die Tische und den Tresen hat ein Kumpel des Betreibers angefertigt. Modern-vintage könnte man diesen Stil wohl nennen.

Dicht gedrängt muss hier niemand essen und trinken. „Auch Familien mit Kindern und Kinderwagen sollen hier nicht das Gefühl haben zu stören. Sie sind willkommen“, sagt Afuzi.

Neues Café Braena im Heußweg in Eimsbüttel

Der 30-Jährige ist leidenschaftlicher Gastronom und hat in diversen Hamburger Betrieben gearbeitet. Nun – nach zehn Jahren – geht sein Wunsch nach einem eigenen Bistro mit Bar in Erfüllung. Sechs Wochen hat er mit Freunden gewerkelt. Jetzt ist alles fertig.

Bei den Nachbarn im Viertel scheint das gut anzukommen. Wo vorher eine Shisha-Bar war, Typen mit dicken Autos vorfuhren, trifft sich nun die Eimsbütteler Nachbarschaft. Junge Leute, die mittags um 12 Uhr auch schon einen Aperol Spritz trinken.

Das neue Café Braena am Heußweg in Hamburg-Eimsbüttel bietet ausreichend Platz auf zwei Terrassen – ideal bei Sonnenschein.

Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Genau so hatte sich Krenar Afuzi das vorgestellt. Es ist ein Ort wie im Urlaub. Da gönnt man sich doch auch schon mittags einen Drink. Es ist vor allem ein Ort, an dem Frühaufsteher auf Langschläfer treffen. Für die einen gibt es ein großes Frühstücksangebot, für die anderen geht es dann schon Richtung brunchen.

Frühstücken in Eimsbüttel: herzhaft mit Ei oder vegan wie in Schweden

Beispiele auf der Karte: Eggs Benny (Benedikt) mit pochierten Eiern und English Muffins für 13 Euro, Trüffel Cheese Sandwich für 13,50 Euro, Pancakes (12 Euro) oder Skagen – Nordseekrabben auf Bio-Sauerteigbrot – für 13 Euro, mittags ab 12.30 Uhr stehen dann Köttbullar (Fleisch oder vegan) für 11,50 Euro an oder abends Shepherd’s Pie (vegan) für 13 Euro.

Der Name Braena leitet sich übrigens aus dem Schwedischen (Bra = gut und ena = einen) ab. „Und genau das ist bei uns Programm: einen guten Drink, einen guten Kuchen, eine gute Mahlzeit und darüber hinaus eine verdammt gute Zeit bei uns haben“, so steht es in der Karte. In Schweden hat Afuzi schon viele Urlaube verbracht, daher der skandinavische Einschlag.

Eimsbüttel: Der neue Bistrochef ist für seine guten Drinks bekannt

Draußen geht die Holzterrasse über Eck – Sonnenstunden sind bei gutem Wetter von mittags bis abends garantiert. Und weil Afuzi auch ein guter Barkeeper ist, lohnt sich auch ein Drink, wie etwa der Halon Braena für 11,50 Euro.

Braena, Heußweg 93, Öffnungszeiten täglich 10 bis 22 Uhr, sonntags bis 18 Uhr, dienstags Ruhetag, Küchenpause 15 bis 17 Uhr.

Eimsbüttel: Auch im Mynt Café lässt es sich lecker frühstücken

Das Café ganz in der Nähe des neuen Braena hat ebenfalls frisch eröffnet. Das Motto der beiden Freundinnen Ruta und Clara: Coffee, cake and breakfast. Kaffee, Kuchen, Frühstück. Klingt nach einem Plan.

Auf der Karte steht unter anderem Haferflocken-Brei („Overnight oats“ klingt natürlich trendiger), aber auch Croissants oder Bananenbrot sowie verschiedene Frühstücksplatten mit Sylter Sauerteigbrot.

Mynt Café, Lutterothstraße 8, Öffnungszeiten: montags geschlossen, Dienstag bis Freitag 9 bis 17.30 Uhr, am Wochenende 10 bis 17.30 Uhr, https://mynt-cafe.eatbu.com

Stellinger Weg: Frühstücken im Café Toraldo

Das Café – benannt nach der italienischen Kaffeemarke – am Stellinger Weg ist ein echtes italienisches Café. Für Espresso- und Cappuccino-Liebhaber genau das Richtige. Dahinter stecken Toni und sein Bruder Pietro Ardente.

Sie sind keine Unbekannten. Toni betreibt bereits das Favorita am Eppendorfer Weg. Beide Cafés bringen einen Hauch Italien nach Eimsbüttel. Zum Espresso oder Cappuccino passen die leckeren Croissants – mit oder ohne Füllung, die hier Cornetti heißen.

Café Toraldo, Stellinger Weg 11, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, am Wochenende 9 bis 18 Uhr.

Favorita, Eppendorfer Weg 215, täglich 8 bis 19 Uhr.

Eppendorfer Weg entpuppt sich als Frühstücksmeile im Bezirk Eimsbüttel

Im Kropkå steckt viel Liebe drin. Der Kaffee kommt von einer Rösterei in Lübeck, das Brot wird im Holzofen gebacken, die Milch stammt vom Milchhof Reitbrook, die Eier von glücklichen Hühnern, und die Marmelade ist hausgemacht. Gute Bedingungen fürs Schlemmen. Frühstück gibt es unter der Woche bis 12 Uhr am Wochenende bis 14 Uhr – die Brote durchgehend. Dazu gibt es einen wechselnden Mittagstisch.

Kropkå, Eppendorfer Weg 174, Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 17 Uhr, montags geschlossen, am Wochenende 10 bis 17 Uhr, www.daskropka.de

Frühstücken in Hamburg-Eimsbüttel im Café Roots

Pfannkuchen, Stullen, Bowls – alles vegan und überwiegend zuckerfrei, so richtig gesund also. Netter Service: Wer lieber zu Hause frühstücken möchte, kann sich die Frühstücksboxen einen Tag vorher bestellen und dann abholen.

Café Roots, Eppendorfer Weg 193, Öffnungszeiten Donnerstag bis Dienstag von 9 bis 16 Uhr, www.caferoots.de

Café Leonar bietet eine große Frühstückskarte

Eine richtig große Frühstückskarte bietet das Café im Grindelviertel. Da ist wirklich für jeden etwas dabei – vom einfachen Croissant mit Erdbeermarmelade bis zum Frühstück im Israel-Style mit Hummus und Tahina, Shakshuka, Schafskäse, Oliven, israelischem Salat und hausgemachtem Brot.

Café Leonar, Grindelhof 59, Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr, Sonnabend von 9 bis 22 Uhr, Sonntag 9 bis 18 Uhr, www.cafeleonar.de

Portugiesisches Frühstück in Hamburg-Eimsbüttel

Zu Hamburg, zu Eimsbüttel, gehören unbedingt auch portugiesische Frühstücksangebote mit Galão und getoastetem portugiesischem Croissant-Sandwich. Wie beispielsweise im Café Estoril. Die Tapas-Vitrine direkt am Tresen macht Appetit. Dort kann sich der Gast genau aussuchen, worauf er oder sie Lust hat. Die Croissants lassen sich nach Wunsch belegen – süß oder herzhaft. Später am Tag zum Brunchen steht viel Herzhaftes in der Speisekarte.

Café Estoril, Osterstraße 158, Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr, Sonnabend von 9 bis 20 Uhr, sonntags von 10 bis 18 Uhr, https://cafe-estoril.de

Die Pastelaria Transmontana II, ebenfalls ein Portugiese, ist herrlich schnörkellos und bietet klassisches portugiesisches Frühstück an.

Pastelaria Transmontana II, Lappenbergsallee 48, Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr, Sonnabend von 7 bis 16 Uhr, Sonntag von 8 bis 15 Uhr, www.pastelariatransmontana.de

Frühstück mit Sonnenplatz im Café Lual

Hier gibt’s bei gutem Wetter garantiert einen Sonnenplatz. Eckhäuser sind für Cafés und Restaurants einfach prädestiniert. Von dort aus hat man einen wunderbaren Blick auf das Geschehen rund um den Kreisel zwischen Bismarck-, Manstein- und Bogenstraße. Das Angebot reicht von süß bis herzhaft – mit orientalischem Einschlag.

Café Lual, Bismarckstraße 84, montags geschlossen, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, https://cafe-lual.eatbu.com

Frühstücken im Herzstück von Was wir wirklich lieben in der Osterstraße

Im Herzstück, einem Ableger von Was wir wirklich lieben, kann man beim Essen und Trinken wunderbar das Geschehen auf der Straße beobachten. Langweilig wird es an der Ecke Osterstraße/Eppendorfer Weg nie.

Das Frühstücksangebot ist umfangreich, und wer möchte, kann dort bis spät abends essen und trinken.

Was wir wirklich lieben Herzstück, Osterstraße 10–12, Frühstück gibt es montags bis freitags von 9 bis 11.45 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 15 Uhr, Mittag bietet das Café und Restaurant von 12 bis 15 Uhr an, geöffnet ist es montags bis donnerstags von 9 bis 23 Uhr, Freitag und Sonnabend von 9 Uhr bis Mitternacht und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr, www.waswirwirklichlieben.de

Hamburg-Eimsbüttel: frühstücken oder brunchen in der Speisekammer

Mit hausgemachten Brioche kommt die Speisekammer unter anderem beim Frühstück daher. Dazu gibt es frisch gepresste Säfte. Die wechselnden Mittagstische eignen sich gut zum Brunchen.

Speisekammer, Weidenstieg 5a, Öffnungszeiten montags 9 bis 18 Uhr, donnerstags bis sonnabends von 9 bis 18 Uhr, sonntags von 10 bis 18 Uhr, www.hamburg-speisekammer.de