Stadtreinigung Hamburg: Sperrmüll-Trickser zocken ab – so schützen Sie sich

Hamburg. „Sperrmüll-Trickser“ nennt die Stadtreinigung Hamburg Unternehmen, die vorgaukeln, für das städtische Entsorgungsunternehmen zu arbeiten – und dann richtig „abzocken“. Genau diese „Sperrmüll-Trickser“ haben jetzt Hochkonjunktur. Frühjahrsputz ist angesagt, da werden Keller und Garten entrümpelt.

„Wir haben tatsächlich auch in den vergangenen Wochen vermehrt Beschwerden wegen solcher unseriösen Dienstleister bekommen“, sagt Johann Gerner-Beuerle von der Stadtreinigung.

Stadtreinigung Hamburg: Sperrmüll-Trickser zocken Kunden ab

Was steckt genau hinter den Sperrmüll-Tricksern? Sie präsentieren sich im Internet so, dass schnell der Eindruck entsteht, man habe es mit dem städtischen Unternehmen zu tun. Dort sieht man Männer in schicken orangen Overalls, die an großen Müllwagen hantieren.

Vor Ort sieht es dann oft anders aus. Den größten Unterschied merkt man aber erst dann, wenn die Rechnung kommt. Die Entsorgung entpuppt sich als unverschämt teuer.

Eine Menge von acht Kubikmetern vor der Tür bereitgestellten Sperrmülls wird von der echten Stadtreinigung pauschal mit 35 Euro abgerechnet. Kunden unseriöser Anbieter hingegen sollen meist mehrere Hundert Euro zahlen.

Sperrmüll: Elektrogeräte kosten bei Tricksern in Hamburg plötzlich mehr

„Oft wird noch nachverhandelt“, weiß Gerner-Beuerle. So ist eine Masche, dass größere Elektrogeräte wie ein Kühlschrank auf einmal extra kosten. „Dabei wird ausgenutzt, dass der Kunde sich in einer gewissen Abhängigkeitssituation befindet, weil er alles vorbereitet hat“, sagt Gerner-Beuerle.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Betrug ist das nicht. Die unseriösen Anbieter sind das, was man geschickt nennt. Der Kunde hat sie regulär beauftragt, auch wenn er dachte, dass es sich um die echte Stadtreinigung handelt. Zwar würden Kunden immer wieder davon sprechen, dass die Sperrmüll-Trickser am Telefon behaupten, dass sie für die Stadtreinigung arbeiten würden, doch „Schriftliches, was diese Behauptungen belegt, bekommen die Kunden nicht“, so Gerner-Beuerle.

Stadtreinigung Hamburg: Fahrzeuge tragen das Logo gut sichtbar

Deswegen sei genaues Hinschauen hilfreich. „Unsere Fahrzeuge sind immer weiß und haben gut sichtbar das Logo der Stadtreinigung aufgebracht“, sagt Gerner-Beuerle. Genauso würden die Mitarbeiter der Stadtreinigung das Logo an ihrer Arbeitskleidung tragen.

Unüblich sei auch, dass für die Abholung des Sperrmülls bar bezahlt werden soll. „Alle Sperrmüllaufträge werden von uns ausschließlich bargeldlos abgerechnet“, so der Sprecher der Stadtreinigung. Für Geräte wie Spülmaschinen oder Kühlschränke gibt es darüber hinaus keinen Aufpreis.

Auch würde die Stadtreinigung immer mit zwei Fahrzeugen kommen: einem Möbelwagen und einem klassischen Müllwagen mit Pressvorrichtung.