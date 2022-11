Polizei Hamburg: Falscher Handwerker stiehlt 81-Jähriger Schmuck

In Barmbek-Nord ist ein Trickdieb in die Wohnung einer Seniorin eingedrungen. Er flüchtete mit seiner Beute. Die Polizei warnt.

Eine ältere Dame öffnet ihre Wohnungstür: Doch manchmal ist ein wenig gesundes Misstrauen angebracht, so die Polizei Hamburg (Symbolbild).

Hamburg. Die 81-jährige Dame hatte wohl nichts Böses geahnt, als es bei ihr am Mittwoch gegen 15 Uhr an der Tür klingelte: Ein Mann stellte sich ihr als Handwerker vor – die Hausverwaltung habe ihn beauftragt, um nach dem Rechten zu sehen. Die Seniorin ließ den Mann in ihre Wohnung.

Kurze Zeit später verschwand der Mann – ohne jegliche handwerkliche Arbeit verrichtet zu haben, dafür aber mit dem Bargeld und Schmuck der 81-Jährigen, wie die Polizei Hamburg am Donnerstag mitteilte.

Polizei Hamburg: Falscher Handwerker stiehlt Rentnerin Schmuck

Der Trickdieb hatte der Rentnerin erklärt, nach einem angeblichen Wasserschaden eine Feuchtigkeitsmessung in der Wohnung durchführen zu wollen. Nach Betreten der Wohnung bat er die Frau, die Heizung im Nebenzimmer hochzudrehen – den Moment nutzte er, um die Dame zu bestehlen und sich im Anschluss unbemerkt aus dem Staub zu machen.

Erst kurze Zeit später merkte die Frau, dass die Wohnungstür offen stand und der Mann sich nicht mehr in ihrer Wohnung befand. Das LKA hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Hamburg bittet nun um Hinweise, um dem Täter auf die Spur zu kommen.

Polizei Hamburg – so wird der falsche Handwerker beschrieben:

etwas 35 Jahre alt

circa 1,80 bis 1,90 Meter groß

stämmige/dickliche Figur

vermutlich Deutscher

bekleidet mit einer dunklen Hose, dunklen Jacke und einer Basecap mit der Aufschrift "Cool"

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 040/428656789 oder bei einer Dienststelle zu melden.

Trickdiebstahl: Tipps der Polizei Hamburg

In Hamburg kommt es immer wieder zu Trickdiebstählen. Um sich vor ihnen zu schützen, gibt die Polizei ein paar Hinweise und Verhaltenstipps:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflickeit! Rufen ie bei der zuständigen Stelle/ dem Hausmeister an, wenn Personen angeblich beauftragt worden sind, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen. Lasen Sie sich auch durch einen angeblichen Notfall nicht unter Druck setzten. Im Zweifel: Ziehen Nachbarn oder Vertrauenspersonen hinzu. Wenn die Diebe erstmal in der Wohnung sind, ist es fast unmöglich, akkeine die Kontrolle zu behalten. Lassen Sie sich einen Dienst- oder Mitarbeiterausweis zeigen. Sofern Sie jemanden in die Wohnung lassen, vergewissern Sie sich, dass die Wohnungstür im Anschluss wieder fest geschlossen ist. Misstrauisch? Rufen Sie im Zweifel die Polizei an