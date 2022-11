Zwei Einbrüche: Täter kamen durch die Terrassentüren

Sowohl in Lohbrügge als auch in Bergedorf sind die Einbrecher gewaltsam eingedrungen und haben beide Male fette Beute gemacht.

Lohbrügge/Bergedorf. Einbrecher haben in Lohbrügge und Bergedorf fette Beute gemacht: Sie konnten mit Schmuck und anderen Wertgegenständen fliehen. Beide Taten ereigneten sich am Mittwoch. Zwischen 14.45 und 21 Uhr drangen Unbekannte am Arnoldistieg in ein Haus ein. Sie kletterten eine etwa 1,50 Meter hohe Mauer hinauf, um auf die Terrasse einer Hochparterrewohnung zu gelangen. Dort brachen sie die Terrassentür auf, gelangten ins Innere und durchwühlten mehrere Räume. Mit einer noch unbekannten Menge Schmuck konnten sie entkommen.

Laut Polizei Bergedorf stemmten Täter Tresor auf

Nur kurz war der Zeitraum, den Einbrecher an der Osterrade nutzten. Zwischen 21.30 und 21.48 Uhr brachen sie dort die Terrassentür einer Wohnung auf, die im oberen Stockwerk eines Einfamilienhauses liegt. Laut Polizei stemmten die Täter in der Wohnung einen Tresor aus der Wand und öffneten ihn. Er wurde später leer vorgefunden. Ein Nachbar hatte zuvor zwei Gestalten um das Haus huschen sehen und die Polizei informiert. Die fahndete noch mit mehreren Fahrzeugen und einem Diensthund nach den Tätern – allerdings vergeblich. Was genau die Einbrecher aus dem Tresor stahlen ist unklar: Die Eigentümer sind noch nicht zu Hause.