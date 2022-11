Bergedorf-West: Gestohlenen Roller in die Bille geworfen

Hamburg. War es nur ein grenzwertiger Schabernack – oder hatten die Diebe gar größere Straftaten im Sinn? Unbekannte haben am Mittwoch einen zuvor gestohlenen Roller samt Helm im Rückhaltebecken am Billwerder Billdeich versenkt. Ein Passant hatte gegen 16.45 Uhr bemerkt, dass der Roller dort in die Bille geworfen worden war – und alarmierte die Polizei Bergedorf. Die stellte fest, dass eine Bergedorfer Firma das Fahrzeug bereits am Vortag als gestohlen gemeldet hatte.

Polizei Bergedorf stellte Roller nach Bergung sicher

Die Feuerwehr barg das Fahrzeug, das dann von der Polizei sichergestellt wurde. Weil auch noch eine kleine Menge Benzin aus dem Roller in den Teich gelaufen war, ermittelt nun die für Umweltdelikte zuständige Wasserschutzpolizei.