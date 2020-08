Jogger, Spaziergänger und Liebesschlösser an der Brücke an der Hohenfelder Bucht: Mit Liebe ist nicht viel in den kommenden Monaten,wenn hier die Fahrradstraße an der Alster Richtung Schöne Aussicht gebaut wird. Am Schwanenwik vor dem Literaturhaus droht ein Verkehrschaos.