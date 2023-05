130 Jahre Wasserkunst Kaltehofe: Aktionstag auf der Elbinsel

Kaltehofe. Auf der Elbinsel Kaltehofe wurde im Mai 1983 zum ersten Mal sauberes Wasser für Hamburg gefiltert. Seitdem hat das Gelände am Kaltehofe Hauptdeich 6-7 eine wechselvolle Geschichte erlebt. Anlässlich des 130. Jahrestags der Inbetriebnahme der Anlage lädt die Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe für Sonntag, 21. Mai, zu einem Aktionstag ein. Unter dem Motto „Vom Wasserwerk zum Naturraum“ gibt es in der Zeit von 10 bis 18 Uhr ein buntes Programm mit verschiedenen Führungen, Spielen und Café.

„Filtriertes Wasser ist der sicherste Schutz gegen die Cholera!“ hieß es in einem Handzettel, der am 20. Mai 1893 verteilt wurde und ankündigte, dass in wenigen Tagen mit der Lieferung filtrierten Wassers in die Haushalte Hamburgs zu rechnen sei. Nach der verheerenden Choleraepidemie 1892 war das ein Meilenstein für die Stadt. Bis 1990 versorgte die Filtrationsanlage die Stadt Hamburg mit sauberem Trinkwasser. Heute laden an der Stelle ein Industriedenkmal und Naturpark zur Erkundung eines wichtigen Stücks Stadtgeschichte sowie zur Entdeckung der Vogel- und Pflanzenvielfalt und zur Erholung ein.

Wasserkunst Kaltehofe: Ausstellung besuchen und Spiele ausleihen

Die Ausstellung „Stadt.Wasser.Kunst“ im Kubus sowie die Sonderausstellung zu Hamburger Wassertürmen können am Sonntag besucht werden, zudem wird stündlich die Führung „130 Jahre Wasserkunst in 1893 Sekunden“ angeboten, die den Teilnehmenden eine schnelle Reise durch die Entwicklung des Geländes bietet. Als besonderes Highlight stellen erstmals Mitarbeitende der Stiftung ihre persönlichen Lieblingsorte vor – da ist ein Blick hinter die Kulissen garantiert. Spiele wie Disc Golf, Speedminton oder Wikinger-Schach können ausgeliehen oder die Wasserkunst und der Naturerlebnispfad mit einem Quiz erkundet werden.

Angelehnt an den 130-jährigen Jahrestag kostet der Besuch der Ausstellungen, die Teilnahme an den Führungen oder auch das Ausleihen der Spiele an dem Aktionstag jeweils 1,30 Euro. Der Zugang zum Gelände mit Naturerlebnispfad, Sandspiel und Infozentrum im Alten Labor ist wie immer kostenfrei. Das Café Kaltehofe ist geöffnet und bietet Getränke und Speisen an. Einen Überblick über das gesamte Programm gibt es auch im Internet unter www.wasserkunst-hamburg.de/130